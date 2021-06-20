مركزي روسي: «سبوتنيك - V» يقي من جميع سلالات «كورونا»

أكد مدير مركز (جاماليا) لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر جينتسبورج، أن لقاح "سبوتنيك - V" يقي من جميع سلالات فيروس "كورونا" المعروفة حاليا.

وقال جينتسبورج، اليوم الأحد ، " إن الأجسام المضادة، التي يتم الحصول عليها نتيجة استخدام لقاح "سبوتنيك - V"، تحمي من جميع السلالات المعروفة حاليا سواء البريطانية أو الهندية المعروفة باسم دلتا ".

وأضاف "يمكن إعادة التطعيم باستخدام لقاح "سبوتنيك V" أيضا، حيث لا توجد مشاكل إطلاقا في هذا الأمر"، منوها بأن اللقاح أحادي المكون "سبوتنيك لايت" يستخدم لرفع مستوى الأجسام المضادة بعد عملية التطعيم الأولى أو بعد الشفاء من المرض.

وأشار إلى أن تكرار التطعيم باستخدام لقاح "سبوتنيك لايت" سيرفع مستوى الأجسام المضادة وسيوفر الحماية ضد جميع طفرات فيروس "كورونا" المستجد.

وكان جينتسبورج، أكد أمس السبت على أن إعادة التطعيم مرة أخرى بلقاح "سبوتنيك V" تعتبر عملية آمنة تماما، موضحا كذلك أن لقاح "سبوتنيك لايت"، الذي يتألف من مكون واحد، هو الأنسب لتكرار التطعيم.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليارين و 597 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

