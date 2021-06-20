صحة دمياط: توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1719 مواطن في قافلة طبية

نفذت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة بقرية الرحامنة التابعة لمركز فارسكور، ضمن سلسة القوافل التي يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم خلال هذه القافلة توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1719 مواطن، إذ تم تحويل عدد 49 حالة من بينهم لتلقي العلاج بالمستشفيات، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 16 حالة أخرى، منوهًا إلى أنه تم إجراء 839 تحليل معملي، و30 أشعة، وإجراء الكشف بالسونار لعدد 19 حالة.

ونوه مدير المديرية إلى أن القوافل الطبية تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.