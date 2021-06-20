الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رصف طريق «المرج - العمارنة» ضمن الخطة الاستثمارية لمركز الغنايم بأسيوط

حملات رصف الشوارع
حملات رصف الشوارع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ الخطط الموضوعة مسبقاً لرفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين على أرض الواقع، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد محافظ أوسيوط على استمرار تنفيذ أعمال الرصف للشوارع والطرق لتسهيل النقل والانتقال التي تمثل محاور حيوية لخدمة المواطنين خاصة التي تربط القرى والمركز وبعضها وداخل المدن الرئيسية.


ووجه رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية للأعمال للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة مع التنبيه على بذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة.


وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم الإنتهاء من إعادة الرصف لعدد من الطرق بمركز الغنايم ضمن الخطة الاستثمارية 2020/2021 وأعمال رد الشيء لأصله، حيث تم رصف طريق "المرج/العمارنة" بقرية العزايزة عقب الانتهاء من وضع التربة الزلطية ودكها وإزالة أي معوقات قد تؤثر على أعمال الرصف طبقاً للمواصفات.

ووجه المحافظ، خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم بالمتابعة المستمرة للاطمئنان على مدى سير العمل بها ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليها لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتسهيل الأعمال وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم للانتهاء من هذه المشروعات في المواعيد المحددة مسبقاً وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية.


وناشد المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا للاصابة بالفيروس والحد من انتشاره والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

وأعلن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873)، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

حملات رصف الشوارع
حملات رصف الشوارع
حملات رصف الشوارع
حملات رصف الشوارع
حملات رصف الشوارع
حملات رصف الشوارع
حملات رصف الشوارع
حملات رصف الشوارع
حملات رصف الشوارع
حملات رصف الشوارع
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وائل لطفي

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