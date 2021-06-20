الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الإسكندرية تشارك بورشة عمل لإعداد خطة لمواجهة تأثيرات تغير المناخ

جولة الدكتورة جاكلين
جولة الدكتورة جاكلين عازر

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، ورشة العمل التي أقيمت في مركز التدريب بالمحافظة، بشأن إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الممتدة من رفح وحتى السلوم بطول 1000 كم، والتي تهدف إلى تدريب المتدربين على دراسة التأثيرات المناخية على جميع القطاعات بالمناطق الساحلية والعمل على وضع كيان قانوني وإداري يضمن تنفيذ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من خلال مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا مصر”.

وشارك  في ورشة العمل متدربين من محافظات: "كفرالشيخ، والبحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح".


أكدت عازر، حرص محافظة الإسكندرية واللواء محمد الشريف، على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات وتذليل جميع العقبات التي يمكن أن تواجه المشروع، وذلك بهدف المساهمة في الوصول إلى توصيات من شأنها الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على المدن الساحلية، كما استمعت عارز لشرح تفصيلي من القائمين على ورشة العمل عن طبيعة المشروع وسبل تنفيذه.


جاء ذلك بحضور المهندسة عزة عبد الحميد، مدير الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالإسكندرية، والدكتور محمد احمد علي، مدير مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي و الدلتا، والمهندس يان ديتريش ممثل شركة NIRAS.

وتواصل الهيئة المصرية لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لحماية السواحل المصرية بطول 3 آلاف كيلو متر، وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والإستثمارات بالمناطق الساحلية، كما تقوم الهيئة بوضع ومتابعة كافة الاشتراطات اللازمة لحماية الشواطئ وفقاً للقوانين المنظمة وذلك بطول السواحل المصرية.

وتهدف هذه المشروعات لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر، الأمر الذى يُسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية.

محافظ الإسكندرية مدير الإسكندرية محافظ المناطق الساحلية نفي الحمى عمل تسهيل ورشة الشمالى ممثل الساحل الشمالى

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

توفير مخزون استراتيجى وتطوير المجمعات.. ملامح خطة «التموين» للعام الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

"مهمة كوخافي".. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلي في الولايات المتحدة؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي: الرئيس الإيراني الجديد انتخبه «خامنئي» وليس الشعب

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي