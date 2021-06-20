نائب محافظ الإسكندرية تشارك بورشة عمل لإعداد خطة لمواجهة تأثيرات تغير المناخ

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، ورشة العمل التي أقيمت في مركز التدريب بالمحافظة، بشأن إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الممتدة من رفح وحتى السلوم بطول 1000 كم، والتي تهدف إلى تدريب المتدربين على دراسة التأثيرات المناخية على جميع القطاعات بالمناطق الساحلية والعمل على وضع كيان قانوني وإداري يضمن تنفيذ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من خلال مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا مصر”.

وشارك في ورشة العمل متدربين من محافظات: "كفرالشيخ، والبحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح".



أكدت عازر، حرص محافظة الإسكندرية واللواء محمد الشريف، على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات وتذليل جميع العقبات التي يمكن أن تواجه المشروع، وذلك بهدف المساهمة في الوصول إلى توصيات من شأنها الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على المدن الساحلية، كما استمعت عارز لشرح تفصيلي من القائمين على ورشة العمل عن طبيعة المشروع وسبل تنفيذه.



جاء ذلك بحضور المهندسة عزة عبد الحميد، مدير الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالإسكندرية، والدكتور محمد احمد علي، مدير مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي و الدلتا، والمهندس يان ديتريش ممثل شركة NIRAS.

وتواصل الهيئة المصرية لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لحماية السواحل المصرية بطول 3 آلاف كيلو متر، وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والإستثمارات بالمناطق الساحلية، كما تقوم الهيئة بوضع ومتابعة كافة الاشتراطات اللازمة لحماية الشواطئ وفقاً للقوانين المنظمة وذلك بطول السواحل المصرية.

وتهدف هذه المشروعات لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر، الأمر الذى يُسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية.