في يومه العالمي.. القصة الكاملة للاحتفال بعيد الأب

يوافق غدا ٢١ يونيو عيد الأب، وهو يوم يختص لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم.

وأول من جاءته فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب هي سونورا لويس سمارت دود (Sonora Louise Smart Dodd)، من سبوكِين بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة في عام 1909م بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم.

وأرادت أن تكرم أباها وليم جاكسُون سمَارت، وكانت زوجته قد ماتت عام 1898م، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة.

ولذلك قدمت دَود عريضة تُوصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات، وتتويجا لجهود سونورا دود احتفلت مدينة سبوكين بأول يوم أب في ٢١ يونيو عام 1910م، وانتشرت هذه العادة فيما بعد في دول أخرى.

ومن ثم تناقلت وسائل الإعلام فكرة عيد الأب وطرحتها عبر مقالات وتحقيقات، مما زاد الاهتمام بها على المستويين الرسمي والشعبي و مع مرور الوقت بدأت هذه الاحتفالات تنتشر في الولايات الأمريكية و كندا.

في عام ١٩٢٤ دعم الرئيس الأمريكي Calvin Coolidge فكرة الاحتفال بعيد الأب لكن دون إصدار قرار رسمي بذلك.

وفي عام ١٩٥٨ أدانت السناتور مارغريت شايز سميث تجاهل الكونغرس الأميركي للمناسبة، متهمة إياه بإرتكاب ذنب كبير تجاه جميع آباء الولايات المتحدة. وأضافت: يجب أن نكرّم كلاً من الأم والأب بالتساوي، أو لا نكرّم أيّاً منهما على الإطلاق.

في عام ١٩٦٦ بعد موجة من النداءات الموجهة إلى رؤساء الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأميركي ليندون جونسون الأحد الثالث من حزيران يوماً خاصاً بعيد الأب. لكن هذا الأعلان كان لسنة واحدة فقط.