محافظ قنا يتابع انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا صباح اليوم سير امتحانات الدبلومات الفنية "صناعي - تجاري - زراعي - فندقي " للعام الدراسي 2021/2020 والتي انطلقت، أمس السبت، وتستمر حتى الخميس الموافق 1 يوليو، و يؤديها 32 ألف و 686 طالب وطالبة موزعين على 111 لجنة على مستوى المحافظة، و رافقه خلال الجولة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم .

- التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان



و تفقد محافظ قنا لجان، المدرسة الثانوية الفنية التجارية ، مدرسة قنا الثانوية الصناعية بنات ، مدرسة قنا التجارية المشتركة ، حيث اطمئن على سير العملية الامتحانية، وكذا تطبيق كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية، مؤكدا التزام الطلاب والقائمين علي العملية الامتحانين بارتداء الكمامة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وإجراء المسح الحراري، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة على تواجد طبيب بكل لجنة وتفعيل غرف عزل مجهزة بالمستلزمات اللازمة لعزل أى حالة يظهر عليها أعراض وتفعيل غرف عمليات فى كل إدارة تعليمية وغرفة مركزية بمديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الإمتحانات ورصد أى شكوى والتعامل معها بشكل فورى وسريع .

وشدد المحافظ على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب مع التأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان، كما شدد علي ضرورة تكثيف أعمال التعقيم قبل وبعد أداء الامتحان كما إطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الامتحان. .

من جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الإمتحانات 32 ألف 686 طالب وطالبة، منهم 14617 بالتعليم الفني الصناعي و9163 بالتعليم الفني التجاري، 8455 بالتعليم الفني الزراعي، و 451 بالتعليم الفندقي، مشيرا إلى أنه تم تجهيز استراحات للمراقبين المغتربين وتم توفير كافة سبل الراحة والإعاشة لهم .