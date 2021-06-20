الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توقيع بروتوكولي تعاون بين جامعات طنطا والجلالة والمصرية للتعلم الإلكتروني

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي طنطا والجلالة؛ لدعم التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وقع الاتفاقية الدكتور محمود أحمد ذكي، رئيس جامعة طنطا، والدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة.

وتنص الاتفاقية على التعاون بين الجامعتين في العديد من المجالات، منها: تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، فضلًا عن تبادل الخبراء والمختصين في شتى المجالات، وكذلك البرامج الأكاديمية المشتركة (المرحلة الجامعية الأولى - مرحلة الدراسات العليا)، والبحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، وكذا المشروعات القومية والبحثية المشتركة، والبرامج والدورات التدريبية، والتعاون في إقامة وتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور خالد عبدالغفار، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة طنطا والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية؛ بهدف دعم التعاون العلمي بين الجامعتين من خلال منح الدرجات العلمية المشتركة عن طريق التعلم الإلكتروني المدمج في مختلف التخصصات العلمية على مستوى الدرجة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا.

وقع الاتفاقية الدكتور محمود أحمد ذكي، رئيس جامعة طنطا، والدكتور هشام محمد عبدالسلام القائم بأعمال رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

تهدف الاتفاقية إلى ترسيخ مهارات التعلم الذاتي بين الطلاب بما يمكنهم من البحث عن المعرفة واكتسابها وإنتاجها، فضلاً عن توفير فرص التنمية المهنية المستمرة للعاملين في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى إنتاج المقررات ومستلزمات التعلم الإلكتروني للبرامج الدراسية المشتركة بين الجامعتين، كذلك التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية بينهما.

وتنص الاتفاقية على العديد من مجالات الشراكة والتعاون بين الجامعتين، وتشمل: تدريس المقررات الدراسية لطلاب الدرجة الجامعية الأولى والدراسات العليا، والإشراف المشترك على الرسائل العلمية لطلاب الماجستير والدكتوراه، وتقديم برامج التعلم المستمر والتنمية المهنية في كافة المجالات، وتطوير المقررات الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا عبر مختلف المنصات الإلكترونية، فضلًا عن النشر العلمي ورقيًا وإلكترونيًا.

وتستمر هذه الاتفاقية خمس سنوات، وتتضمن طرح البرامج المشتركة تحت مسمى برامج "التعلم الإلكتروني المدمج"، على أن تعتمد العملية التعليمية على البنية الأساسية التكنولوجية وتقنيات التدريس والتعلم التي تنتهجها الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بالتعاون مع جامعة طنطا، بالإضافة إلى إتاحة المصادر التعليمية والمقررات الإلكترونية لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب الملتحقين بالبرامج المشتركة، وتتيح جامعة طنطا إمكاناتها من مكتبات وكتب ومراجع ومعامل حاسب آلي للطلاب المسجلين بأحد البرامج المشتركة وكذلك القائمين على التدريس، فيما تقوم الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة طنطا على أساليب ووسائل وأدوات التعلم الإلكتروني وتطبيقاته من خلال نموذج التعلم الإلكتروني المدمج.

 

القاهرة الجديدة التعليم العالي إلكتروني وزير التعليم العالي تطوير التعليم المشروعات المشروعات القومية الجامعات الحكومية البحث العلمي هيئة التدريس كافة المجالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

توفير مخزون استراتيجى وتطوير المجمعات.. ملامح خطة «التموين» للعام الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

"مهمة كوخافي".. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلي في الولايات المتحدة؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي: الرئيس الإيراني الجديد انتخبه «خامنئي» وليس الشعب

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي