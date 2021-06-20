رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية بالقاهرة

انطلقت صباح اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم الأدبي الامتحانات في مادتي الفقه والإنشاء، في كافة محافظات الجمهورية.

ويؤدي طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وطلاب القسم العلمي في أيام السبت والإثنين والأربعاء، وتستمر أعمال الامتحانات حتى يوم الأحد 1 أغسطس.

وأجرى الدكتورِ سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه الشيخ أحمد عبد العظيم محمد رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والشيخ عوض الله عبدالعال رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات، جولةٍ تفقديةٍ للجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة القاهرة، للاطمئنان على انطلاق عملية الامتحانات في سلامة ويسر، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية.

وتفقد رئيس قطاع المعاهد عدة لجان منها، لجنة معهد كليلة النموذجي، ثم لجنة فتيات الكويتي، واختتم جولته بزيارة لجنة معهد الدكتور طلعت، وأثنى على حسن الانضباط والالتزام في اللجان، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، ووجه رسالةً طمأن فيها الطلاب وأولياءَ الأمور، مفادها أن كافةَ العاملين مهمتهم الأولى توفير الجو الملائم لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في أحسن صورة، كما تابع آليات نشر الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالشكاوى والاقتراحات.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتابع بنفسه المقترحاتِ والشكاوى المرفوعة من خلال الاستمارات، واختتم الجولة التفقدية بعد أن اطمأن على حسن سير الامتحانات، وعدم وجود أي معوقات، متمنيًا النجاح والتوفيق لأبنائنا طلاب الشهادة الثانوية.

الجدير بالذكر بأن عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ 113473 طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.