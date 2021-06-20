الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ربط 6 آبار ارتوازية لضخ المياه لقريتي ريفا ودير ريفا في أسيوط

ضخ مياه جديدة
ضخ مياه جديدة

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه في أسيوط، أنه تم اليوم ، ربط  6 آبار ارتوازية على شبكة قرية دير ريفا ، بعد تركيب 6 طلمبات غاطسة بالمحطة، مضيفاً أنه تم إنشاء خط طرد قطر 10 بوصة بطول 2 كم من المحطة الجديدة وذلك بعد غسيل وتطهير للآبار الجديدة قبل دخولها الخدمة . 


وأكد  رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن أهالى دير ريفا يرتوون بمياه جديد من الآبار الارتوازية الجديدة ، بعد أن أنهى المعمل المركزي اعمال غسيل وتعقيم الابار وسحب عينات مياه  للتأكد من سلامتها ومطابقتها كيميائيا وبكترولوجيا، فضلا عن إمكانية وصول المياه للأماكن البعيدة عن مصدر التغذية وخاصة الأماكن المرتفعة والموجودة بالقرب من سفح الجبل لتمد قريتي ريفا ودير ريفا بخدمة المياه على مدار 24 ساعة طوال اليوم خاصة فى فترة الصيف التي يزيد فيها استهلاك المواطنين. 

- العمل على الارتقاء بمؤشرات الأداء الخدمي لقطاعي المياه والصرف الصحي
وأوضح إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد،  تواصل جهودها للارتقاء بمؤشرات الأداء الخدمي لقطاعي المياه والصرف الصحي، خاصة بالقرى والعزب المتطرفة والمرتفعة والقريبة من سفح الجبل. 


وأعرب الأهالي عن عظيم امتنانهم لتوافر المياه بالقرية ، وإتاحة الحصول على المياه النظيفة واستدامتها طوال اليوم ، اعتبارها شرطاً اساسياً من مقومات الازدهار والتنمية المجتمعية.

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