حملة إشغالات بمنطقة الورش وتحرير 21 مخالفة بـ«الشروق»

صرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه تم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بالتعاون مع قوة قسم شرطة تعمير الشروق، حيث استهدفت الحملة مراجعة رخص التشغيل بمنطقة الورش الصناعية، وإزالة التعديات أثناء الحملة، وذلك استمراراً للجهود المبذولة لمواجهة الظواهر العشوائية في مهدها، نظراً لرصد إشغالات مؤقتة حول منطقة الورش.

وأوضح المهندس عبداللطيف بشارة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 21 محضر مخالفة عبارة عن 5 محاضر إدارة ورشة بدون تراخيص تشغيل، بجانب التحفظ على الإشغالات الموجودة أمام الورش والتى تتسبب في إعاقة الحركة المرورية للسيارات، والتي تم تحرير 16 محضر إشغال لها.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار الحملات بصفة دورية حفاظاً على الرونق الحضارى المميز لمدينة الشروق.​

وفي وقت سابق، صرح بشارة، بأنه جارٍ الانتهاء من التجهيزات الأخيرة لتشغيل باقي المراحل التعليمية بمدرسة النيل الدولية الواقعة في قلب مركز خدمات المدينة 1 بمساحة 20 ألف م2، بسعة 56 فصلا دراسيا، بخلاف مسرح ومكتبة و8 معامل، بتكلفة استثمارية للمدرسة قاربت من 100 مليون جنيه، في ضوء دعم جهاز مدينة الشروق للمنظومة التعليمية بمختلف أنماطها من خلال ضخ الاستثمارات اللازمة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن التجهيزات تشتمل على إنهاء أعمال كل من منظومة الحريق بكامل مشتملاتها، والنظام الصوتى وكاميرات المراقبة، وتركيب مُكيفات الهواء ووحدات الإضاءة، موضحا أن تلك الأعمال تغطى جميع ملحقات المدرسة بمراحلها التعليمية المختلفة، بدايةً من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، علاوةً على تجهيز منطقة الملاعب التى تشتمل على ملعب كرة قدم خماسى بمدرج يسع 200 طالب وملعب ثلاثي لرياضات كرة (الطائرة - السلة -اليد).

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المدرسة يعمل بها مرحلة رياض الأطفال منذ العام الدراسى 2019-2020، ومع بداية العام الدراسى القادم 2021-2022، ستصبح جاهزة لاستكمال المراحل التعليمية بكامل طاقتها تلبية لرغبات قطاع عريض من سكان مدينة الشروق.