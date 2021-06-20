الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

للإهمال في العمل.. التحقيق مع موظفي طب أسرة ومركز شباب بمدينة بلقاس

التحقيق مع موظفي
التحقيق مع موظفي

أجرت لجنة من مسؤولي مدينة بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية،  مرورا مفاجئا على الوحدة المحلية بالستامونى، وخلال المرور تبين غلق مركز طب أسرة من بداية الساعة الـ 10 صباحا، وتم تحويل 10 أطباء و6 من موظفي الوحدة لتغيبهم عن العمل.

كما تم أيضا تحويل جميع العاملين بمركز شباب الستاموني للتحقيق وذلك لغلق المركز حتى العاشرة صباحا، وتم عمل تقرير يوضح نتائج الأعمال وذلك للعرض على رئيس المدينة.

وأكد الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس، أن الحملات مستمرة، موضحا أن لن يتم التهاون مع المقصرين، وتقوم الحملة بالتفتيش ليلا ونهارا من أجل مراقبة سير العمل.

 

 وكان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، قد شدد على أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين وأصحاب الأعمال دفعا لعجلة الاستثمار تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الدقهلية لأعمال الدورة التدريبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال للتعريف بالإجراءات والشروط الخاصة بالتقدم لحجز أراضي لإقامة صناعات منتجه بمنطقة الـ 108 فدان بجمصة وأيضا التعريف بالورش الصناعية الموجودة بالمنطقة لتكون صناعات مكملة لخدمة المستثمرين.

وقال محافظ الدقهلية أن منطقة الـ108 فدان تضم 197 قطعة تصلح لكافة أنواع الصناعات الإنتاجية امتداد المنطقة الصناعية بجمصة مشيرا إلى أنها منطقة واعدة تساهم في دفع عجلة الاستثمار وتوفر العديد من فرص العمل لأبناء الدقهلية، وأضاف مختار أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ توصيل أعمال المرافق للمنطقة بتكلفة تقديرية 353 مليون جنيه.

بلقاس أخبار الدقهلية المنصورة حملات مكثفة الدقهلية

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