المتهم بقتل جده: «مش هكدب قتلته وحرقت جثته»

بدأت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، محاكمة سائق قتل جده وأحرق جثته وألقى بها على الطريق، في القضية رقم 2860/ 155 لسنة 2020 جنايات مايو.

وقال دفاع المتهم أمام المحكمة: «إن المتهم ضرب جده عشان كان بيقوله (يا صايع ياللي مش لاقي شغل)»، وطالب الدفاع بتعديل القيد والوصف إلى ضرب أفضى إلى الموت.

واعترف المتهم: «أنا قتلته وحرقت جثته ومش هكدب في ده بس ده بسبب معايرته ليا».

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم «محمود. ر»، سائق، 24 سنة، محبوس، بقتل جده المجني عليه «كمال سيد» عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب عتاب ولوم ضحيته له على سوء أحواله فاستشاط غضباً لذلك وضمر في نفسه الشر صوبه متولداً في ذهنه نية إزهاق روحه ونفاذاً لما انتواه من نية خبيثة دفع ضحيته بقوة وحال إسقاطه أرضاً تمهيداً للإجهاز عليه ارتطمت رأسه بأريكة فحدثت إصابته وسالت دماءه على جلبابه وتجسيداً لما وغر في صدر المتهم وراجعه عقله بالخلاص من جده البالغ من العمر عتياً طوعت له نفسه كتم أنفاس جده بالإمساك به من جلبابه حال نهوضه لمقاومته والضغط بكلتا يداه على عنق عجوز أهرمه الدهر مستخدماً قواه الجسمانية في إحكام خنقه قاصداً من ذلك إزهاق روحه إلى أن خارت قوي ضحيته مستسلماً له حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وسقط أرضاً مسجى على ظهره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.