«المحامين» تعقد جلسة حلف يمين قانونية لأعضاء جدد بـ17 نقابة فرعية

عقدت نقابة المحامين، اليوم الأحد، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة حسين الجمال، أمين عام النقابة، نيابةً عن رجائي عطية نقيب المحامين، وبحضور محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.‏

وعُقدت الجلسة لنقابات:« شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – شمال القليوبية – جنوب القليوبية – الإسكندرية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسى مطروح»، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية.

وقال الأمين العام لنقابة المحامين حسين الجمال، إن اليوم عرس بالنسبة لكم، لأنكم تبدئون مرحلة جديدة تستمروا فيها طوال حياتكم، وهي عملكم برسالة وآداب وخلق المحاماة، فهي من أعظم الرسالات لأنها رسالة الحق والعدل والعطاء والأمانة والخلق.

وأعرب الأمين العام عن سعادته وفخره بأداء دفعة جديدة من المحامين اليمين القانونية وانضمامها لرسالة المحاماة، والجمعية العمومية للمحامين الذين سينضمون إليها بعد القيد بالجدول الابتدائي بعد سنتين وحصولهم على معهد المحاماة.

وأشار إلى أنه وفقا لقانون المحاماة تضم الجمعية العمومية المقيدين بدء من القيد الابتدائي، وأعضاء الجمعية العمومية هم من لهم حق التصويت في الانتخابات العامة والنقابات الفرعية، والمعاش، والعلاج.

وأكد «الجمال» أن المحاماة معرفة وليست مجرد قانون فقط، بل يجب أن يلم المحامي بكافة وسائل المعرفة المتاحة، فالمحامي الناجح مفكر ومبدع، ساردًا مواقف يستعين بها المحامي باطلاعه على العلوم الأخرى أثناء دفاعه عن موكليه لتقوية موقفهم القانوني بأدلة مادية وعلمية.

وشدد الأمين العام، أن الأخلاق قبل العلم، وهي أساس عمل المحامي ونجاحه، والله سبحان وتعالى وصف النبي الكريم في القرآن قائلا: «وإنك لعلى خلق عظيم»، وهو ما يؤكد على أهميتها.

ومن جانبه أكد الأستاذ محمد الكسار عضو مجلس نقابة المحامين: بعد أداء قسم اليمين سوف يتسلم كل محام الكارنيه الخاص به، وسيكون له ما لنا وعليه ما علينا، وهذا يجعلك تخضع لقانون المحاماة الذي ينظم كل حياتك وتعاملاتك وتصرفاتك، مشددًا على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي بارتداء بدلة كاملة.

وأوضح «الكسار»، أنه يجب على كل محامي بعد أداء حلف اليمين أن يلتحق بمكتب محاماة كي يتعلم ويثقل موهبته وفكرته، ويحضر الجلسات في المحاكم لكي يتعلم كيفية المرافعة، فيجب أن يسعى كل محام في تثقيف نفسه، ويهتم بالقراءة فهي رأس ماله.

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة، يجب أن يتحلى المحامي بحسن الخلق والأمانة، فالأمانة هي أساس العمل في المحاماة، منوهًا إلى أنه يجب أن يجعل المحامي موكله يشعر بأمانته في تعامله معه، وهذا سيسهل عليه كثيرًا ويفتح له أبوابًا كثيرة في مهنة المحاماة.

ووجه «الكسار» التحية لأباء وامهات المحامين الجدد الحاضرين لفاعليات حلف اليمين برفقة أبنائهم قائلا:« عليكم أن تكونوا على قدر المسئولية اتجاه أولياء أموركم فهم تعبوا وسهروا من أجل أن يشاهدوكم في هذه المكانة».