الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لفساد مالي.. محافظ قنا يأمر بإيقاف أمين خزينة ومراجع بـ«محلية أبوتشت» عن العمل

محافظ قنا
محافظ قنا

قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، إيقاف كلا من أمين الخزينة، ومسئول مراجعة الدفاتر المالية والتسويات النقدية  بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمال قنا، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وذلك لارتكابهم قضايا فساد مالي.

وأوضح محافظ قنا أنه صدر القرار رقم 393 لسنة 2021 بإيقاف المذكورين احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيقات، نظرا لاستيلائهما علي المال العام وقيامهما باختلاس الأموال الخاصة برسوم الفحص، وجدية التصالح الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء داخل دائرة مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

- لا تهاون مع أي موظف أو مسؤول مخطئ في عمله


وشدد المحافظ على أنه لا تهاون مع أي موظف أو مسؤول مخطئ في عمله بالجهاز الإداري للمحافظة، مؤكدًا أنه سيتم تحويل أي مسئول أو موظف يخطئ في عمله للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وذلك من أجل الحفاظ على المال العام.

وكان المحافظ، قد اعتمد  نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 83.57 % وذلك في حضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم .


 وأوضح محافظ قنا في بيان صحفي، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 51109 طالبًا وطالبة حضر منهم 50028 وحقق النجاح 41809 طالب بنسبة نجاح بلغت 83.57 %،  بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 2003 طالبًا وطالبة وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1734  وعدد من حققوا النجاح 1407 بنسبة نجاح بلغت81.14 %  .


و أعرب "الداودي" خلال بيان صحفي صادر عن مكتب اعلام الديوان العام لمحافظة قنا، اليوم الأحد، عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في مراحلهم التعليمية القادمة  مقدما شكره للقائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية .

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وائل لطفي

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