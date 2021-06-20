الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء جلسة محاكمة سائق قتل جده وأحرق جثته في مايو

حبس متهم
حبس متهم

بدأت منذ قليل اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة سائق قتل جده وأحرق جثته وألقى بها في  الطريق العام  في القضية المقيدة برقم 2860/ 155 لسنة 2020 جنايات مايو.  

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم «محمود. ر»، سائق، 24 سنة، محبوس، بقتل جده المجني عليه «كمال سيد» عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب عتاب ولوم ضحيته له على سوء أحواله فاستشاط غضباً لذلك وضمر في نفسه الشر صوبه متولداً في ذهنه نية إزهاق روحه ونفاذاً لما انتواه من نية خبيثة دفع ضحيته بقوة وحال إسقاطه أرضاً تمهيداً للإجهاز عليه ارتطمت رأسه بأريكة فحدثت إصابته وسالت دماءه على جلبابه وتجسيداً لما وغر في صدر المتهم وراجعه عقله بالخلاص من جده البالغ من العمر عتياً طوعت له نفسه كتم أنفاس جده بالإمساك به من جلبابه حال نهوضه لمقاومته والضغط بكلتا يداه على عنق عجوز أهرمه الدهر مستخدماً قواه الجسمانية في إحكام خنقه قاصداً من ذلك إزهاق روحه إلى أن خارت قوي ضحيته مستسلماً له حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وسقط أرضاً مسجى على ظهره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

 

محاكمة سائق قتل مايو المستشار

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