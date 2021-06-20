«الإجابة إلكتروني وورقي».. ضوابط تصحيح الامتحان التجريبي للثانوية العامة

تنطلق الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوي غدا الاثنين داخل اللجان يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن ضوابط تصحيح الإجابات في الامتحانات التجريبية خاصة وهي بطريقة إلكتروني ورقي، وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

- يكون حل الامتحان إلكترونياً على التابلت وورقياً في البابل شيت.

- على الطالب رصد الإجابات في البابل شيت بشكل منظم وواضح وهذا "يعتبر إلزاميا" حتى يطمئن الطالب على تسجيل إجاباته ولا يخشى أى مشكلة قد الخوادم أو الكهرباء.

- رصد الاجابات على التابلت في نفس اللحظة يضمن وجود نسخة إضافية من إجابات الطالب وتصحيح الكتروني اضافي للتاكد من سلامة وجودة التصحيح.

- في حالة وجود مشكلة في تصحيح البابل شيت في قراءة إجابة أو اكثر سنرجع إلى إجابة التابلت للتاكد مما اختاره الطالب حسب الضوابط الاتية:

(١) إذا اختلفت الإجابات ولا توجد مشكلة في قراءة البابل شيت سيتم اعتماد إجابة البابل شيت.

(٢) أما إذا اختلفت الإجابات وهناك مشكلة في قراءة البابل شيت بالسكانر ثم بالعين البشرية سيتم اعتماد إجابة التابلت.

(٣) ولكن في حالة اختلاف الإجابات كلها سوف يعتبر هذا تحايلا على الامتحان.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان)، عبر جهاز التابلت الخاص بكل طالب، من خلال تطبيق "تنويهات"، في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة جميع البيانات للطلاب أيضًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ابتداءً من الجمعة الموافق 18/6/2021، عبر الرابط: https://g12.emis.gov.eg

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية غدًا الخميس الموافق 17/6/2021 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم السبت الموافق 19/6/2021.

وأكدت الوزارة أن الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة والذي سيعقد وفقًا للجدول المعلن بدء من يوم الاثنين الموافق 21/6/2021، والذي يُعد محاكاة كاملة للامتحان النهائي.