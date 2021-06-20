خلال يوليو المقبل.. تنظيم قوافل طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» لقرى الإسماعيلية

أعلن الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، عن تنظيم عدد من القوافل طبية مجانية في كل التخصصات بالوحدات الصحية في مختلف قرى محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تحت رعاية الدكتور اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

- تفاصيل القوافل الموجهة للقرى

و تبدأ القوافل خلال شهر يوليو يومي ٥ و ٦ يوليو بقرية أبو جريش بابو صوير١٢ و ١٣ يوليو بمركز شباب المحسمة المحطة بإدارة القصاصين الصحية و في أغسطس يومي ٢ و ٣ بقرية الأبطال بالقنطرة شرق و ١٦ و ١٧ أغسطس قرية الاماني بالقنطرة غرب و ٢٣ و ٢٤ أغسطس قرية سرابيوم بفايد.

و خلال شهر سبتمبر تنظم قوافل علاجية بقرية أبو عياد بابو صوير يومي ٦ و ٧، و قرية الملاك بالتل الكبير يومي ١٣ و ١٤ سبتمبر.

و في أكتوبر تصل القوافل العلاجية يومي ٤ و ٥ قرية التقدم بالقنطرة شرق، و يومي ١١ و ١٢ بقرية نفيشة مركز الإسماعيلية و ٢٥ و ٢٦ قرية أم عزام بالقصاصين.

و في نوفمبر يتم تنظيم ثلاث قوافل علاجية الاولي يومي ٨ و ٩ بالبعالوة الكبري بالتل الكبير، و يومي ١٥ و ١٦ بالكيلو ١٤ بالقنطرة غرب، و يومي ٢٩ و ٣٠ بقرية شعيب بابوصوير.

تأتي هذه القوافل ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ، بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية تحت رعاية محافظ الإسماعيلية.

و تضم القوافل تخصصات: «الباطنة، الجراحة، النساء والتوليد وتنظيم الأسرة، الجلدية، المسالك البولية، الأطفال»، بالإضافة إلى العيادات الثابتة بالوحدة الصحية التابعة للوحدة المحلية، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والفريق الطبي.