بمليار و48 مليون جنيه.. تنفيذ 7 مشروعات صرف صحي بمراكز الشرقية خلال 7 سنوات

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المتابعة مستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها و دخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2021 تم تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمختلف قري ومدن ومراكز المحافظة بتكلفة مليار و48 مليون جنيه و ذلك بهدف تقديم مشروع صرف صحي آمن و سليم حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

- إنشاء 6 محطات معالجة صرف صحي جديدة و توسعة 36 محطة

و أوضح المحافظ أنه خلال تلك الفترة تم إنشاء 6 محطات معالجة صرف صحي جديدة و توسعة 36 محطة صرف صحي أخرى، بإجمالي تكلفة مليار و48 مليون جنيه بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء شبكات انحدار جديدة بإجمالي أطوال 5165 كم و إحلال و تجديد شبكات انحدار أخرى بإجمالي اطوال 94 كم، و كذلك إنشاء خطوط طرد جديدة بإجمالي أطوال 122 كم و إحلال وتجديد خطوط طرد اخري بطول 8 كم ، و ذلك لتقديم أفضل الخدمات لـ 475 ألف مواطن بـ 19 قرية بمختلف مراكز و مدن المحافظة.

و كان "غراب" قد اكد أن المحافظة تولي اهتماما كبيراً بتطوير البنية التحتية و رفع كفاءتها، وتسعي جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز و مدن المحافظة، للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد.