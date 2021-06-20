الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة الإسرائيلية تمدد ولاية رئيس هيئة أركان الجيش لعام آخر

رئيس حكومة الاحتلال
رئيس حكومة الاحتلال نفتالى ينت

مددت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، اليوم الأحد، ولاية رئيس هيئة أركان الجيش لعام آخر، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وتجتمع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" اليوم الأحد، لبحث احتمال استئناف الحرب في قطاع غزة.

وأفادت "القناة 13" الإسرائيلية فى وقت سابق من اليوم، بأن الحكومة ستجتمع للتصديق على خطط عسكرية جديدة، لاستئناف الحرب على قطاع غزة، وهو الاجتماع الأول الذي سيترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت.

وكشفت القناة العبرية أن بينيت، حين اتخذ قبل يومين قرارا بقصف مواقع داخل القطاع، في اجتماع مع وزير الدفاع بيني غانتس، لم يكن رئيس الوزراء البديل، يائير لابيد، شريكه في الائتلاف الحكومي، على علم بالأمر .

وقالت القناة إن " لابيد لم يكن يعلم بالهجوم الذي نفذته طائرات حربية ردا على إطلاق بالونات حارقة من غزة"، مضيفة أنه علم بالغارات من الأخبار، كأي شخص عادي، وأنه لم يكن يعلم بتفاصيل ما حدث، ولم يشارك بقرار الهجوم أيضا".

وأثار القرار غضب يائير، ودفعه إلى تحذير شريكه بينيت، من تكرار هذه الحادثة، وفقا للقناة العبرية.

وشن سلاح الطيران في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضى، قصفا على مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.

جيش الاحتلال يقصف غزة

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو شن غارات على مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس، ردا على إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف، وفقا لموقع واللا العبرى.

وقال: "الطائرات الحربية أغارت قبل قليل على مجمعات عسكرية تابعة لحماس، ردًا على إطلاق ‎البالونات الحارقة من قطاع ‎غزة تجاه إسرائيل، والجيش مستعد لكافة السيناريوهات"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

الحكومة الاسرائيلية رئيس هيئة أركان الجيش الكابينت اجتماع الحرب على قطاع غزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

توفير مخزون استراتيجى وتطوير المجمعات.. ملامح خطة «التموين» للعام الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

"مهمة كوخافي".. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلي في الولايات المتحدة؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي: الرئيس الإيراني الجديد انتخبه «خامنئي» وليس الشعب

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي