الحكومة الإسرائيلية تمدد ولاية رئيس هيئة أركان الجيش لعام آخر

مددت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، اليوم الأحد، ولاية رئيس هيئة أركان الجيش لعام آخر، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وتجتمع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" اليوم الأحد، لبحث احتمال استئناف الحرب في قطاع غزة.

وأفادت "القناة 13" الإسرائيلية فى وقت سابق من اليوم، بأن الحكومة ستجتمع للتصديق على خطط عسكرية جديدة، لاستئناف الحرب على قطاع غزة، وهو الاجتماع الأول الذي سيترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت.

وكشفت القناة العبرية أن بينيت، حين اتخذ قبل يومين قرارا بقصف مواقع داخل القطاع، في اجتماع مع وزير الدفاع بيني غانتس، لم يكن رئيس الوزراء البديل، يائير لابيد، شريكه في الائتلاف الحكومي، على علم بالأمر .

وقالت القناة إن " لابيد لم يكن يعلم بالهجوم الذي نفذته طائرات حربية ردا على إطلاق بالونات حارقة من غزة"، مضيفة أنه علم بالغارات من الأخبار، كأي شخص عادي، وأنه لم يكن يعلم بتفاصيل ما حدث، ولم يشارك بقرار الهجوم أيضا".

وأثار القرار غضب يائير، ودفعه إلى تحذير شريكه بينيت، من تكرار هذه الحادثة، وفقا للقناة العبرية.

وشن سلاح الطيران في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضى، قصفا على مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.

جيش الاحتلال يقصف غزة

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو شن غارات على مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس، ردا على إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف، وفقا لموقع واللا العبرى.

وقال: "الطائرات الحربية أغارت قبل قليل على مجمعات عسكرية تابعة لحماس، ردًا على إطلاق ‎البالونات الحارقة من قطاع ‎غزة تجاه إسرائيل، والجيش مستعد لكافة السيناريوهات"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.