«كاثوليك الإسماعيلية» يحتفلون بنور وإيمان وختام الرياضة الروحية في سوهاج

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تحت رعاية وحضور صاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وبقيادة الأستاذة سماح، أمين الخدمة، احتفلت، خدمة إيمان ونور، بكنيسة القدّيس مرقس بالإسماعيليّة، بتذكار السيامة الكهنوتيّة للأب أندراوس فوزي، مدير مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم أيضًا الاحتفال بنجاح أبناء وبنات خُدَّام نشاط إيمان ونور، الّذين تفوقوا في الشّهادة الإعداديّة. بدأ الاحتفال بالصلاة مع نيافة المطران، داخل كاتدرائيّة القدِّيس مرقس بالإسماعيليّة، كما تم الصلاة، لأجل راحة نفس كل من انتقل إلى المجد السّماويّ من أحبّائهم في هذه الخدمة.

وعلى صعيد اخر، ذكر صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، أن صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اختتم الرياضة الروحية لمجموعة من الرهبان والراهبات، والشمامسة، وذلك بدير سيدة البشارة بالإسكندرية.

وأقيمت الرياضة الروحية فى الفترة من الحادي عشر، وحتى الثامن عشر من يونيو الجاري، كما احتفل نيافة المطران بصلاة القداس الإلهي لبعض الأسر من أصدقاء دير سيدة البشارة.

وخلال الرياضة، قدم الأب كيرلس تامر، والرهبان والراهبات التهنئة لنيافة الأنبا توما، بمناسبة سيامته الأسقفية، وتجليسه على كرسي إيبارشية سوهاج.

وفي سياق اخر أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الروح القدس.

وقالت الكنيسة في الحلفة:يارب «أَرسِل روحك القدّوس البارقليط إلى نفوسنا، واجعلنا نفهم الكتب المقدّسة التي أَلهمها.. لكي يجد فيها المؤمنون المجتمعون هنا فائدةً»