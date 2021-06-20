الاتحاد الأوروبي: مستعدون للعمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة

بعد فوز رئيسي..

قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، في أول تعليق يصدر عن بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة، وذلك بعد فوز المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية.

وأوضحت المتحدثة رسمية باسم الاتحاد الأوروبي، أنه من المهم ضمان استمرار العمل الدبلوماسي المكثف لإحياء الاتفاق النووي.

ويعتبر مجيء رئيس جديد متشدد إلى سدة الحكم في إيران، طرح العديد من الأسئلة حول مصير الاتفاق النووي الذي تجري حوله مفاوضات منذ أبريل الماضي في فيينا.

يأتي ذلك، فيما يجمع عدد من المراقبين للشأن الإيراني على أن مسألة الاتفاق النووي حيوية لطهران أيا تكن الحكومة فيها، وقرار إعادة إحيائه مسألة استراتيجية يتمسك بها المرشد.

وفي سياق متصل، تشهد فيينا اليوم الأحد، اجتماعا رسميا بين الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني، وذلك في ختام الجولة السادسة التي استؤنفت الأسبوع الماضي.

فقد أعلن الاتحاد الأوروبي أن اللجنة المشتركة ستجتمع اليوم في نهاية الجولة التفاوضية الأحدث من أجل إعادة إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.

من جانبه، صرّح عباس عراقجي، رئيس الوفد الايراني المفاوض في تصريحات للتلفزيون الإيراني، أن كل وثائق الاتفاق باتت شبه جاهزة وأنه تم حل خلافات كبيرة وتبقى بعضها.

كما أضاف أن "الآن بات واضحا ما هو ممكن وما ليس ممكنا، مشيراً إلى أن الوقت حان للأطراف الأخرى لكي تقرر".

وتضاربت نسبة المشاركة بين الأرقام الرسمية التي أعلنتها طهران من جهة، والأرقام التي كشفتها المعارضة الإيرانية، حيث أعلن وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، فوز رئيسي بالانتخابات مع 17.8 مليون صوت ما يشكل 61.95% من الناخبين.

وأضاف وزير الداخلية أن 28.9 مليون شخص صوتوا في الانتخابات أي ما نسبته 48.8% من الإيرانيين الذين يحق لهم الاقتراع.

وذكّر رحماني فاضلي أن مجلس صيانة الدستور حدد مهلة 10 أيام لتلقي الطعون بالنتائج.

في المقابل، أكدت مصادر في المعارضة الإيرانية أن نسبة المشاركة في الانتخابات، كانت متدنية جداً بلغت (10%).