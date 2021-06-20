الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد فوز رئيسي..

الاتحاد الأوروبي: مستعدون للعمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، في أول تعليق يصدر عن بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة، وذلك بعد فوز المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية.

وأوضحت المتحدثة رسمية باسم الاتحاد الأوروبي، أنه من المهم ضمان استمرار العمل الدبلوماسي المكثف لإحياء الاتفاق النووي.

ويعتبر مجيء رئيس جديد متشدد إلى سدة الحكم في إيران، طرح العديد من الأسئلة حول مصير الاتفاق النووي الذي تجري حوله مفاوضات منذ أبريل الماضي في فيينا.

يأتي ذلك، فيما يجمع عدد من المراقبين للشأن الإيراني على أن مسألة الاتفاق النووي حيوية لطهران أيا تكن الحكومة فيها، وقرار إعادة إحيائه مسألة استراتيجية يتمسك بها المرشد.

وفي سياق متصل، تشهد فيينا اليوم الأحد، اجتماعا رسميا بين الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني، وذلك في ختام الجولة السادسة التي استؤنفت الأسبوع الماضي.

فقد أعلن الاتحاد الأوروبي أن اللجنة المشتركة ستجتمع اليوم في نهاية الجولة التفاوضية الأحدث من أجل إعادة إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.

من جانبه، صرّح عباس عراقجي، رئيس الوفد الايراني المفاوض في تصريحات للتلفزيون الإيراني، أن كل وثائق الاتفاق باتت شبه جاهزة وأنه تم حل خلافات كبيرة وتبقى بعضها.

كما أضاف أن "الآن بات واضحا ما هو ممكن وما ليس ممكنا، مشيراً إلى أن الوقت حان للأطراف الأخرى لكي تقرر".

وتضاربت نسبة المشاركة بين الأرقام الرسمية التي أعلنتها طهران من جهة، والأرقام التي كشفتها المعارضة الإيرانية، حيث أعلن وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، فوز رئيسي بالانتخابات مع 17.8 مليون صوت ما يشكل 61.95% من الناخبين.

وأضاف وزير الداخلية أن 28.9 مليون شخص صوتوا في الانتخابات أي ما نسبته 48.8% من الإيرانيين الذين يحق لهم الاقتراع.

وذكّر رحماني فاضلي أن مجلس صيانة الدستور حدد مهلة 10 أيام لتلقي الطعون بالنتائج.

في المقابل، أكدت مصادر في المعارضة الإيرانية أن نسبة المشاركة في الانتخابات، كانت متدنية جداً بلغت (10%).

إيران الاتحاد الأوروبي بروكسل مستعدون العم

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

توفير مخزون استراتيجى وتطوير المجمعات.. ملامح خطة «التموين» للعام الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

"مهمة كوخافي".. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلي في الولايات المتحدة؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي: الرئيس الإيراني الجديد انتخبه «خامنئي» وليس الشعب

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي