الداخلية تواصل الحملات التموينية لضبط الأسواق ومنع التلاعب في أسعار السلع

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1497) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .. أبرزها قضايا ضبط 2.45 طن سجق وجلود دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لمنتجات اللحوم بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وضبط 1.3 طن مفروم لحوم مقطعات دواجن معبأة داخل عبوات بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى مطاعم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وضبط 1.2 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

ضبط 7 طن زيت طعام معبأ داخل خزانات وجراكن بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصه الطبيعية وإحتوائه على شوائب وأتربة، ويشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

ضبط 64800 قطعة شيكولاتة مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و2.2 طن لبن بودرة وسكر حر وبودرة كاكاو مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الشيكولاتة بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

وضبط المدير المسئول عن محل بدال تمويني بمحافظة القاهرة لحيازته 1.5 طن سكر تمويني و380 عبوة زيت تمويني مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعهما وعدم صرفهما للمواطنين بقصد الإتجار بهما بالسوق السوداء.

ضبط 7 طن أعلاف حيوانية وملح طعام بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات الآثر البالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الغربية.

وضبط 5,5 طن أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.

واضطلعت الإدراة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملة توعية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، استهدفت محال بيع أجهزة واكسسوارات ومستلزمات الكمبيوتر والهواتف المحمولة، أسفرت جهودها عن ضبط (55) قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات 11963 قطعة اكسسوار هواتف محمول وكمبيوتر مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة.

جاء أبرزها ضبط 1010 جهاز وقطعة اكسسوارات هاتف محمول بدون مستندات مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة اكسسوارات الهواتف المحمولة بمحافظة الجيزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل هذا المضبوطات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.