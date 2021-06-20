الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدًا.. مناقشة «حكايات عن القراءة ووهم الأكثر مبيعا» في مكتبة مصر الجديدة

جمعية مصر الجديدة
جمعية مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة في الخامسة من مساء غدٍ الإثنين، ندوة لمناقشة كتاب "حكايات عن القراءة ووهم  الأكثر مبيعًا" للكاتب سامح فايز الحائز على جائزة ساويرس في الأدب.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر الجديدة، إن الكتاب يرصد ما شهدته السنوات الأخيرة من صعود عدد من الظواهر الأدبية المتعلقة بالقراءة في مصر، كان أهمها انتشار نوعية معينة من الكتابات مثل أدب الرعب والخيال العلمي، والكتابات الرومانسية وأدب السيرة الذاتية، وسطوة السوشيال ميديا التي أثرت بشكل كبير على حركة صناعة الكتاب والنشر في مصر، وفي كتاب best seller - حكايات عن القراءة، يحاول المؤلف رصد جميع الظواهر المتعلقة بحركة الكتابة والقراءة وتقديم قراءة لها بشكل بسيط بعيدا عن تعقيدات الكتابة الأكاديمية. 

وأشارت إيمان مهدي، مدير مصر الجديدة، إلى أن الكتاب يقدم شرحًا وافيًا لظاهرة البيست سيلر أو الكتب الأكثر مبيعا، مع رصد لصعود تلك النوعية من الكتابات وشرح لحقيقتها وهل هى الأكثر مبيعا بالفعل أم لا، مؤكدة أنه كتاب مهم لكل مهتم بالقراءة في محاولة لمعرفة ما الذي حدث للقراءة بعد يناير 2011 وحتى الآن.

يرصد الكتاب ما شهدته السنوات الأخيرة من صعود عدد من الظواهر الأدبية المتعلقة بالقراءة في مصر، كان أهمها انتشار نوعية معينة من الكتابات مثل أدب الرعب والخيال العلمي، والكتابات الرومانسية وأدب السيرة الذاتية، وسطوة السوشيال ميديا التي أثرت بشكل كبير على حركة صناعة الكتاب والنشر في مصر، وفي كتاب best seller - حكايات عن القراءة، يحاول المؤلف رصد جميع الظواهر المتعلقة بحركة الكتابة والقراءة، وتقديم قراءة لها بشكل بسيط بعيدًا عن تعقيدات الكتابة الأكاديمية.

ويقدم الكتاب شرحًا وافيًا لظاهرة البيست سيلر أو الكتب الأكثر مبيعًا، مع رصد لصعود تلك النوعية من الكتابات مع شرح لحقيقتها وهل هي الأكثر مبيعًا بالفعل أم لا، بيست سيلر هو كتاب مهم لكل مهتم بالقراءة في محاولة لمعرفة ما الذي حدث للقراءة بعد يناير 2011 وحتى الآن.

وكانت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية قد أعلنت في مايو الماضي، عن أسماء الفائزين بجائزة ساويرس للتنمية الثقافية في دورتها السادسة عشرة، في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي.

وفاز بالأخيرة مناصفة كل من الكاتب سامح فايز عن كتاب "حكايات عن القراءة" الصادر عن الدار المصرية اللبنانية، والدكتور عبدالناصر هلال عن كتاب "الالتفات البصري– من النص إلى الخطاب" الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب فائزين بالجائرة.

حكايات عن القراءة سامح فايز الدكتور نبيل حلمى جمعية مصر الجديدة أدب الرعب الخيال العلمى

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واجب مصر

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