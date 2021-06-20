الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعنوان ويل..

ويل سميث يطرح مذكراته نوفمبر المقبل

ويل سميث
ويل سميث

كشف الممثل الأمريكي ويل سميث، عن الاسم الذي ستحمله مذكراته الشخصية المرتقبة، وأعلن فى صفحته على انستجرام، أن مذكراته الشخصية المرتقبة ستصدر تحت اسم "ويل".

وقال سميث على إنستجرام "أعلم أن هذا غريب ولكن هذا كتابي لقد كان عملا من الحب لقد عملت عليه خلال العامين الماضيين أخيرا أصبح جاهزا".

ومن المقرر طرح الكتاب في الأسواق في 9 نوفمبر المقبل، عبر دار بينجوين للنشر.

وفى مايو الماضى، عاد سميث إلى صالة الألعاب الرياضية بعدما اكتسب وزنا زائدا خلال جائحة كورونا.

وشارك سميث، بصور جديدة له مع متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، من داخل صالة الجيم قبل بدء جلسة التمرينات.

وكتب سميث فى تعليقه على الصور، "العودة إلى التمرين.. يبدو مثل الدائرة..هيا بنا نبدأ".

وارتدى ويل سميث، في ظهوره الجديد داخل صالة الألعاب الرياضية، بنطلون باللون الأسود، وتي شيرت باللون الرمادى، كما نشر سميث صورة لوجهه من قريب ليكشف مدي زيادة الوزن التي أصبح يعاني منها.

وتأتى عودة ويل سميث إلى ممارسة التمرينات الرياضية بعد أيام قليلة من كشفه علنا، أنه فى أسوأ شكل مر به في حياته، لكنه تعهد أمام جمهوره بأن يستعيد قوته ولياقته مرة أخرى

وخطف سميث الأنظار بعد صورته المثيرة للجدل التى ظهر فيها بعدما اكتسب وزنا زائدا، حيث ظهر بـ"كرش" على غير المعتاد بلياقته البدنية.

 وفى المقابل، قرر ويل سميث، دخول تحدي فقدان الوزن، ليخسر الوزن الزائد الذى اكتسبته بسبب مرحلة الإغلاق.

وقبل يوم واحد من ذهابه إلى الجيم، كشف سميث، عن صور عدد من الرجال يعانون من نفس المشكلة لاكتسابهم الوزن الزائد نتيجة الأكل وعدم ممارسة الرياضة فى ظل الإغلاق، وعلق على الصورة بإعلان دخوله فى تحدى مع هؤلاء الرجال لخفض وزنهم خلال 3 أشهر، حيث كتب في تعليقه، "هيا بنا سنرى هذه الصور مرة أخري بعد 12 أسبوعا".

ويل سميث مذكرات ويل ممثل أمريكي دار بينغوين للنشر

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وائل لطفي

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