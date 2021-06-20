الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تسجل 479 إصابة جديدة و24 وفاة بكورونا

كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الأحد، تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و229 ألفا و523 حالة.

وقال ستيبانوف في صفحته على "فيسبوك" وفق ما نقلته صحيفة “كييف بوست” الأوكرانية، إن إجمالي الوفيات ارتفع منذ بدء الجائحة إلى 52 ألفا و16 حالة.

وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تماثل للشفاء 755 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليونين و36 ألفا و903 أشخاص.

إصابات كورونا حول العالم
وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 187.2 مليونا حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 178 مليونا و 196 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و860 ألف حالة.

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