سحب 4705 رخص سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

علمت «الدستور» أن إجمالي رخص السيارات المسحوبة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4705 رخص سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

وكانت مهلة تركيب الملصق الإلكتروني والذى يُعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة انتهت في 30 مارس الماضي كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني لجميع المركبات.

أما عن فوائد تركيب الملصق الإلكتروني، فهو يحدد أحجام وأعداد السيارات في الطريق العام، مما يسمح بتحديد الخدمات المرورية، كما أنه يساعد بشكل كبير على ضبط كافة أنواع السيارات المطلوبة جنائيًا، بالإضافة إلى قيام الملصق الإلكتروني بإرساله رسالة على هاتف المستخدم في حالة توجهه إلى طريق يوجد به إغلاق جزئي أو كلي أو أو تحويلة مرورية أو منطقة أعمال أو هبوط أرضي.

كما يمنع تركيب الملصق الإلكتروني تعرض السيارة للسرقة، حيث يتم ضبط السيارة عن طريقه وفي حالة محاولة السارق لنزع الملصق الإلكتروني يتم تحديد مكان السيارة وضبطها من خلال النسخة الموجودة على الزجاج، أما في حالة قيام اللص بكسر الزجاج يتم تنبيه لغرفة عمليات المرور بحدوث تعدي على السيارة، ومن ثم يتم إرسال أقرب سيارة دورية أمنية أو سيارة مرور أو دراجة بخارية إلى موقع الحدث لسرعة ضبط السارق.