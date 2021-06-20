97 % من الشركات اليابانية الكبرى مستعدة لتطعيم موظفيها ضد كورونا

كشف استطلاع رأي، عن استعداد حوالي 97 % من الشركات اليابانية الكبرى أنها تخطط لتطعيم موظفيها ضد فيروس كورونا في مقر العمل، مما يغطي ما لا يقل عن مليوني شخص.

وأظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية للأنباء ونشرته اليوم الأحد، أن 59 % من الشركات إما تخطط أو قررت بالفعل السماح للموظفين بالحصول على "إجازة تطعيم" في يوم التطعيم نفسه أو اليوم التالي إذا كانوا يعانون من أي آثار جانبية.

وبينما تتطلع اليابان إلى تسريع وتيرة التطعيم ضد "كوفيد-19" وتوسيع نطاق الأشخاص المؤهلين لتلقي اللقاحات لتشمل فئة الشباب، كشفت الحكومة عن خطة في وقت سابق من هذا الشهر للسماح للشركات والجامعات بالبدء في إطلاق برامج التطعيم الخاصة بها بدءًا من غد الإثنين.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

