الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الخدمات المالية» يقدم برامج تدريبية للعاملين بـ«سوق رأس المال» الفلسطينية

هشام رمضان
هشام رمضان

حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية على تلبية الاحتياجات التدريبية للعاملين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على تلبية الاحتياجات التدريبية للعاملين بالهيئة الفلسطينية، وتقديم جميع التيسيرات اللازمة لهم لتمكينهم من المشاركة في البرامج التدريبية المتعددة التي يقدمها معهد الخدمات المالية –الذراع التدريبي للهيئة-والتي تغطى جميع المتطلبات الفنية والقانونية للأنشطة المالية غير المصرفية. 

وقال هشام رمضان-مساعد رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إنه تم الاتفاق مع هيئة سوق المال الفلسطينية على إهداء برنامجين تدريبين بعنوان «مقدمة في التأمين متناهى الصغر -وبرنامج أساسيات التخصيم» لدعم النواحي التدريبية ونقل الخبرة في ذلك التخصصين لدى الجانب الفلسطيني الشقيق-في إطار التعاون الأخوى وتوسع نطاق خدمات المعهد ليشمل الاحتياجات التدريبية للعاملين بالجهات الرقابية بالقطاع المالى غير المصرفي بالدول العربية.

وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً نوعياً لأداء المعهد إقليمياً-وتوسع جغرافي باستهداف البرامج التدريبية وورش العمل للمعهد للأسواق المالية غير المصرفية في الدول العربية الشقيقة.

المعهد يسعى إلى الانطلاق ببرنامجه التعليمي الماجستير الدولي في الأسواق المالية-الأول من نوعه في الشرق الأوسط-والمقدم بالتعاون مع معهد دراسات البورصات بإسبانيا IEB إلى المنطقة العربية، ويتيحه للدراسين بها، حيث تتنوع الدراسة ما بين حضور فعلى والدراسة عن بٌعد ثم يقوم المشاركين بعمل أبحاث، ويختتم برنامج الماجيستير بالسفر لمدة أسبوعين الى اسبانيا، وجارى التحضير لقبول الدفعة الثانية للماجيستير. وقد بدأت دراسة الدفعة الأولى لبرنامج الماجستير في الثالث والعشرين من مايو الماضي، وفي طريقها للانتهاء من دراسة المادة الثانية من أصل سبعة مواد للماجستير خلال الأسابيع القادمة.

جاء ذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، بعد أن قدمت مصر أضخم قافلة مساعدات للقطاع عبارة عن 130 شاحنة محملة بعدد 2500 طن مواد غذائية، وأدوية، وألبان أطفال، وملابس، ومفروشات، وأجهزة كهربائية، وغيرها من المواد المتنوعة المقدمة من خلال صندوق تحيا مصر.

هيئة الرقابة المالية عمران بورصة فلسطين معهد الخدمات المالية هشام رمضان

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وائل لطفي

واجب مصر

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