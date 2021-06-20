الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«سبأ» للأدوية توقف تصنيع مستحضر «Favipiravir» لعلاج كورونا

مستحضر علاج فيروس
مستحضر علاج فيروس كورونا

قررت شركة «سبأ» الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية إيقاف السير في إجراءات تصنيع مستحضر علاج فيروس كورونا «Favipiravir».

وأرجعت الشركة قرراها، وفقًا لبيان للبورصة اليوم الأحد، إلى عدم الجدوى الاقتصادية من إنتاج المستحضر.

وحققت شركة «سبأ» الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن الربع الأول من العام الجاري، صافي ربح بلغ 2.22 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 3.16 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الربع من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021 لتسجل 10.62 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 20.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة «سبأ» الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية على مقترح مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 88 مليون جنيه مسدد بالكامل ليصبح 100 مليون جنيه، بزيادة قدرها 12 مليون جنيه.

وقالت الشركة إن الزيادة موزعة على 6 ملايين سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد، تمول من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة في القوائم المالية للشركة في 2020، وما ترتب عليه من تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

ووافقت الجمعية العامة العادية على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع 12 مليون جنيه من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية المنتهية في ديسمبر 2020 في صورة أسهم مجانية.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 15.14 مليون جنيه في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 8.58 مليون جنيه خلال العام السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 49.75 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 67.33 مليون جنيه خلال 2019.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى نمو مبيعاتها وانخفاض المصروفات التسويقية والعمومية.

مصر أنخفاض الصناعات الكيماوية أدوية نمو المالية فترة لعلاج الكيماوى زيادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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