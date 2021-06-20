عاطل يقتل شابا ويلقي جثته في الرياح التوفيقي بالقليوبية.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية، حبس عاطل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقتله شابا وإلقاء جثته بالرياح التوفيقي بمحافظة القليوبية.



كان اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، قد لقى إخطارا من المقدم محمود علام، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ عن تغيب شاب من قرية المنيرة دائرة المركز، ثم العثور على جثته طافية بالرياح التوفيقي، وجرى انتشالها بواسطة الإنقاذ النهري.

- خلاف على خطبة فتاة سبب الجريمة

و انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، إلى محل البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين، أن شابين تقدما لخطبة فتاة بقرية المنيرة دائرة المركز، ففضلت أسرة الفتاة المجنى عليه "إ. ع"، 16 سنة، بدلا من المتهم "إ. ي"، 18 سنة، عاطل، فتحدث المتهم إلى المجنى عليه تليفونيا لترك الفتاة إلا أنه رفض ذلك، فقابله وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الخطيب الأول بضرب المجنى عليه بعصا "شومة" على رأسه ففقد وعيه في الحال، ثم ألقى المتهم به بالرياح التوفيقي، بعد ربطة بحجر، ليلقى مصرعه غرقا، وجرى انتشال الجثة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط أداة الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسه، حتى أصدر قاضي المعارضات حكمه السابق.