الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اعتقال 6 إرهابيين فى ديالى والأنبار بالعراق

اعتقال إرهابيين
اعتقال إرهابيين

تمكنت قوات الأمن العراقية، من إلقاء القبض على 6 إرهابيين في محافظتي ديالى والأنبار.

وذكرت الاستخبارات العراقية - في بيان لها - أنه في إطار الجهود المتواصلة لمتابعة العناصر الإرهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 5 إرهابيين مطلوبين وفق مذكرات توقيف حسب أحكام المادة (4 /إرهاب) لانتمائهم لتنظيم داعش بما يسمى قاطع ديالى".

كما تمكنت شعبة استخبارات وأمن الفرقة العاشرة/ فصيل استطلاع اللواء 39 بالتعاون مع فوج طوارئ 11 شرطة الأنبار، من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في سيطرة جسر البوعيثة بمحافظة الأنبار.

من ناحية أخرى، تمكنت قيادة عمليات بغداد، من ضبط كدس يضم مواد متفجرة جنوب العاصمة العراقية بغداد.

يذكر أن قيادة شرطة محافظة ديالى بالعراق أعلنت انطلاق عملية أمنية واسعة في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى؛ لملاحقة فلول تنظيم (داعش) الإرهابي.

وذكرت القيادة، في بيان، السبت الماضي، أن الشرطة نفذت عملية أمنية واسعة في قضاء المقدادية شاركت فيها قوة أمنية من قسم شرطة المقدادية ومديرية شئون الأفواج وقطاعات فوج طوارئ ديالى التاسع وقسم مكافحة المتفجرات والكلاب البوليسية ومفارز قسم الاتصالات وفصيل الجهد الهندسي، لدهم وتفتيش قرى البازول وشاقراق والمناطق المحاذية لنهر مهروت والبساتين المحيطة، لملاحقة خلايا داعش الإرهابية ومنعهم من إيجاد ملاذ آمن في مناطق المحافظة.

وقد اعتقلت قوة من وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، 10 إرهابيين من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، أن "الإرهابيين كانوا يقومون بتوفير الدعم اللوجستي لعناصر داعش، وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر إسناد بما يسمى قاطع كركوك"، مشيرة إلى أنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيًا وقضائيًا بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

إلغاء حفلات التوقيع والكتب «دليفري».. كيف استعد اتحاد الناشرين لمعرض الكتاب؟

تحرّك برلمانى ضد محمد رمضان: «أهان عضو مجلس شيوخ»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي: الرئيس الإيراني الجديد انتخبه «خامنئي» وليس الشعب

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي

حالات اختناق جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين