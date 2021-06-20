اعتقال 6 إرهابيين فى ديالى والأنبار بالعراق

تمكنت قوات الأمن العراقية، من إلقاء القبض على 6 إرهابيين في محافظتي ديالى والأنبار.

وذكرت الاستخبارات العراقية - في بيان لها - أنه في إطار الجهود المتواصلة لمتابعة العناصر الإرهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 5 إرهابيين مطلوبين وفق مذكرات توقيف حسب أحكام المادة (4 /إرهاب) لانتمائهم لتنظيم داعش بما يسمى قاطع ديالى".

كما تمكنت شعبة استخبارات وأمن الفرقة العاشرة/ فصيل استطلاع اللواء 39 بالتعاون مع فوج طوارئ 11 شرطة الأنبار، من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في سيطرة جسر البوعيثة بمحافظة الأنبار.

من ناحية أخرى، تمكنت قيادة عمليات بغداد، من ضبط كدس يضم مواد متفجرة جنوب العاصمة العراقية بغداد.

يذكر أن قيادة شرطة محافظة ديالى بالعراق أعلنت انطلاق عملية أمنية واسعة في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى؛ لملاحقة فلول تنظيم (داعش) الإرهابي.

وذكرت القيادة، في بيان، السبت الماضي، أن الشرطة نفذت عملية أمنية واسعة في قضاء المقدادية شاركت فيها قوة أمنية من قسم شرطة المقدادية ومديرية شئون الأفواج وقطاعات فوج طوارئ ديالى التاسع وقسم مكافحة المتفجرات والكلاب البوليسية ومفارز قسم الاتصالات وفصيل الجهد الهندسي، لدهم وتفتيش قرى البازول وشاقراق والمناطق المحاذية لنهر مهروت والبساتين المحيطة، لملاحقة خلايا داعش الإرهابية ومنعهم من إيجاد ملاذ آمن في مناطق المحافظة.

وقد اعتقلت قوة من وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، 10 إرهابيين من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، أن "الإرهابيين كانوا يقومون بتوفير الدعم اللوجستي لعناصر داعش، وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر إسناد بما يسمى قاطع كركوك"، مشيرة إلى أنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيًا وقضائيًا بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".