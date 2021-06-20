البابا تواضروس الثاني يعدد إنجازات مصر في مجال الصحة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر تقوم بخطوات عظيمة في الاهتمام بملف صحة المواطنين المصريين، وتتمثل تلك الخطوات في المبادرات الرئاسية المكثفة للكشف المبكر عن الأمراض بمختلف انواعها لردع انتشارها بين صفوف المواطنين.

وأضاف بطريرك الأقباط الأرثوذكس في تصريحات له، أن هذا يأتي بجانب إنهاء قوائم الانتظار في جميع المستشفيات فيما يتعلق بالعمليات الكبرى، والقضاء على المرض الكبدي المعروف بفيروس سي الذي كان يصيب 30% من السكان ويستنزف الموارد بصورة مزعجة.

والمحافظة على صحة تلاميذ المدارس، ومحاربة بعض الامراض التي تحاربهم مثل السمنة والتقزم وأمراض العيون، بجانب تطبيق منظمة التأمين الصحي الشامل، وبالبدء في تفعيلها بعدة محافظات على أرض الواقع، والاهتمام بالصناعة الدوائية وافتتاح عدة مصانع لأجلها، وانشاء هيئة للشراء الطبي الموحد، لمحاربة كل أنواع الفساد التي قد تظهر في شلك الشأن، حتى يصل الدواء بالسعر المريح لجميع اطياف الشعب.

كما اهتمت مصر – بحسب البابا- بالكادر الطبي، حيث يتم تدريبه على اعلى مستوى بالتعاون مع الجامعات الاجنبية لنقل الخبرات، وذلك يأتي بالاضافة الى انشاء العديد من المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات التخصصية.

وأوضح البابا أنه لايمكن إغفال الاهتمام البالغ الذي قدمته الدولة في التصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا، وذلك ليس على المستوى المحلبي فقط بل على المستوى العالمي حيث قدمت مصر مساعدات ومعونات لعدة دول غير قادرة لمساعدة العالم على التعافي بعدما راح 4 ملايين مواطن واصيب اكثر من مليون ونصف فردًا.

وأخيرا أشار البابا إلى الدور المصري في إصدار القوانين التي تحارب كافة التعديات على صحة المواطنين مثل تجريم العنف وانقاذ اطفال الشوارع والجرب العلانية على كافة الظواهر اللا انشانية التي كانت قد ظهرت مسبقا.