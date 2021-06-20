صاحب شركة لخدمات الكمبيوتر زور شهادات دراسية بالإسكندرية.. تجديد حبس

قررت نيابة المنتزه اول بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب شركة لخدمات الكمبيوتر لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتزوير محررات رسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها لراغبي الحصول عليها بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى قسم الأبحاث والتزوير للفحص.

- تفاصيل الواقعة



و تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة لخدمات الكمبيوتر، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، له معلومات جنائية، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم متخذاً من الشركة الخاصة به الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه مكانا لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها علي عملائه.



و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستهداف مقر الشركة المشار إليه حيث، والقي القبض علي المتهم، وبتفتيش الشركة عثر على (2 أكلاشيه منسوبة لإحدى الجهات وكمية من كارنيهات تحقيق الشخصية بأسماء أشخاص مختلفة لجهات مختلفة "مزورة بالكامل" وإيصالات سداد مستحقات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لجهات حكومية "مزورة بالكامل" وعقود زواج عرفي خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" وإقرارات إلغاء توكيلات خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" ودعاوي صحة توقيع خاصة ببيع وحدات سكنية خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد "معدة للتزوير" وشهادات دراسية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة بالكامل" جميعها مزورة ومعدة للتزوير.

- ضبط الأجهزة المستخدمة في عمليات التزوير



كما تم ضبط الأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير 2 طابعة ألوان وماسح ضوئى "سكانر" وماكينة لقطع الأوراق وهاتف محمول وبفحصه فنياً تبين أنه يحتوى على محادثات متبادلة مع عملائه تدل على نشاطه الاثم، و2 جهاز حاسب آلى وبفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بنماذج وصور لمستندات ومحررات مختلفة "معدة للتزوير".



بمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه واستخدام الأجهزة المضبوطة فىيتزوير المحررات الرسمية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.