محمد ثروت يحيى ذكرى «حليم» و«الموجي» بدار الأوبرا 3 يوليو

يستعد الفنان محمد ثروت، لإحياء حفلا غنائيا جديدا السبت 3 يوليو، في تمام الساعة الثامنة مساء بدار الأوبرا المصرية.

وفتح باب حجز التذاكر خلال الساعات الماضية من أجل السماح للجمهور بالتواجد في الحفل الضخم الذي ينتظره الكثير من خلال الأغنيات الطربية المميزة التي سيقدمها الفنان محمد ثروت، خاصة في ظل التوهج الذي يعيشه مع آخر أغنياته “يا مستعجل فراقي”.

حفل محمد ثروت بالأوبرا

يقام الحفل على مسرح النافورة، احتفالا بذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وكذلك ذكرى رحيل الموسيقار محمد الموجي، على أن يقدم الكثير من الأغاني الخاصة بالعندليب والموجي.

ومن المقرر أن يقدم محمد ثروت باقة من أشهر الأغاني التي جمعت العندليب بالموجي، مثل : "حبك نار"، "الليالي"، "اسبقني"، "صافيني مرة"، "كامل الأوصاف" وغيرها، تحت قيادة الموسيقار يحيى الموجي، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

حفلات مختلفة في الأوبرا خلال يوليو

وتستعد دار الأوبرا المصرية في شهر يوليو المقبل لتقديم سلسلة حفلات قوية لكبار المطربين المصريين على مسرح النافورة الذي تم بنائه خصيصًا بسبب انتشار فيرس كورونا، وأعلنت دار الأوبرا المصرية عن ثلاث حفلات حتى الآن ضمن سلسلة حفلات تقيمها في شهر يوليو.

وتتواجد النجمة أنغام في أول حفل ضمن سلسلة حفلات الأوبرا في شهر يوليو الخميس الموافق 1 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث تقدم أنغام خلال الحفل باقة من أهم أغانيها، ويشاركها الحفل قائد الأوركسترا هاني فرحات، وتم طرح تذاكر الحفل "أونلاين" على موقع الأبرا، وكانت أنغام قد طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أنا بعته"، وحققت نسب مشاهدة كبيرة على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبدالواحد، وتريات هاني فرحات، توزيع وميكس وماستر طارق مدكور وتتوالى الحفلات على مدار الشهر.