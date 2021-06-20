افتتاح الدورة التدريبية لأعضاء الإدارة القانونية بجامعة عين شمس

افتتح الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشارة نادية محمود قائم بعمل مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، والمستشار أحمد الحوفي الأمين العام للجنة العليا للإجراءات القانونية، والمستشار محمد شتات نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، ومحمد عبد المالك مدير عام الشئون القانونية، الدورة التدريبية لأعضاء الإدارة القانونية بجامعة عين شمس.

و أكد تمراز أن إدارة الجامعة تحرص على إقامة دورات تدريبية باستمرار لصقل مهارات الإداريين بالجامعة.

وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار خطة قطاع الإدارات القانونية لدعم القدرات الفنية لأعضاء الإدارات القانونية

ويشمل البرنامج ٤٧ عضو إدارة قانونية مقسمين على ثلاث مجموعات أسبوعياً، بحد أقصى ١٦ عضو في كل دورة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى صقل ودعم وتعزيز القدرات العملية لعضو الإدارة القانونية بالجامعة في أداء الأعمال، التذكير بالمبادئ والأصول النظرية، والتعرف على المآخذ الفنية وأوجه القصور التي تشوب عمل الإدارات القانونية من واقع ما ترصده تقارير التفتيش الفني إلى جانب تعزيز دور الإدارة القانونية في تنفيذ الإستراتيجية لمكافحة الفساد.

يأتي ذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أعلن أن الجامعة بصدد تطبيق نظام الجراحة الروبوتية في مستشفياتها الجامعية ، لتكون بذلك مستشفيات جامعة عين شمس الأولى على مصر التي تطبق نظام الجراحة الروبوتية Robotic Surgery .

وأوضح المتيني أن إدخال هذه الآلية في المنظومة الصحية بمصر يعزز الدقة والمرونة والتحكم خلال إجراء العمليات الجراحية؛ حيث يسمح للجراح برؤية الموقع الذي ستجرى فيه الجراحة بشكل أفضل، مقارنةً بالتقنيات التقليدية الأخرى.

كما تساعد الجراحة الروبوتية في إجراء عمليات دقيقة ومعقدة قد تكون صعبة أو مستحيلة باستخدام الطرق التقليدية الأخرى.