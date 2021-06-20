الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

افتتاح الدورة التدريبية لأعضاء الإدارة القانونية بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

افتتح الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشارة نادية محمود قائم بعمل مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، والمستشار أحمد الحوفي الأمين العام للجنة العليا للإجراءات القانونية، والمستشار محمد شتات نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، ومحمد عبد المالك مدير عام الشئون القانونية،  الدورة التدريبية لأعضاء الإدارة القانونية بجامعة عين شمس.

و أكد تمراز أن إدارة الجامعة تحرص على إقامة دورات تدريبية باستمرار لصقل مهارات الإداريين بالجامعة.

وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار خطة قطاع الإدارات القانونية لدعم القدرات الفنية لأعضاء الإدارات القانونية

ويشمل البرنامج ٤٧ عضو إدارة قانونية مقسمين على ثلاث مجموعات أسبوعياً، بحد أقصى ١٦ عضو في كل دورة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى صقل ودعم وتعزيز القدرات العملية لعضو الإدارة القانونية بالجامعة في أداء الأعمال، التذكير بالمبادئ والأصول النظرية، والتعرف على المآخذ الفنية وأوجه القصور التي تشوب عمل الإدارات القانونية من واقع ما ترصده تقارير التفتيش الفني إلى جانب تعزيز دور الإدارة القانونية في تنفيذ الإستراتيجية لمكافحة الفساد.

يأتي ذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أعلن أن الجامعة بصدد تطبيق نظام الجراحة الروبوتية في مستشفياتها الجامعية ، لتكون بذلك مستشفيات جامعة عين شمس الأولى على مصر التي تطبق نظام الجراحة الروبوتية Robotic Surgery .

وأوضح المتيني أن إدخال هذه الآلية في المنظومة الصحية بمصر يعزز الدقة والمرونة والتحكم خلال إجراء  العمليات الجراحية؛ حيث يسمح للجراح برؤية الموقع الذي ستجرى فيه الجراحة بشكل أفضل، مقارنةً بالتقنيات التقليدية الأخرى. 

كما تساعد الجراحة الروبوتية في إجراء عمليات دقيقة ومعقدة قد تكون صعبة أو مستحيلة باستخدام الطرق التقليدية  الأخرى.

مجلس الدولة اجراءات جامعة عين شمس نائب رئيس مجلس الدولة فيروس كورونا دورات تدريبية مواجهة فيروس كورونا عمر مروان وزير العدل البرنامج التدريبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

إلغاء حفلات التوقيع والكتب «دليفري».. كيف استعد اتحاد الناشرين لمعرض الكتاب؟

تحرّك برلمانى ضد محمد رمضان: «أهان عضو مجلس شيوخ»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي: الرئيس الإيراني الجديد انتخبه «خامنئي» وليس الشعب

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي

حالات اختناق جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين