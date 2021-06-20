أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة
شهدت أسعار الفاكهة تبايناً في سوق العبور للجملة، حيث استقرت أسعار العنب (الأصفر - الأحمر ) ليتراوح من 6 : 9 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار البطيخ لتتراوح من 32 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8 : 10 كجم)، بينما انخفض سعر برقوق هوليو نحو 5 جنيهات ليتراوح من 15 : 25 جنيهًا للكيلو .
سعر البرتقال صيفي من 2 : 4 جنيهات للكيلو.
سعر جريب فروت من 7 : 11 جنيهات للكيلو.
سعر الليمون بلدي 6 : 16 جنيها للكيلو.
أسعار العنب
سعر العنب البناتى الأصفر 6 : 9 جنيهًا للكيلو.
سعر العنب البناتى الأحمر 6 : 9 جنيهًا للكيلو.
سعر العنب الأسود 12 : 18 جنيهًا للكيلو.
أسعار التفاح
سعر التفاح المصري من 5 : 10 جنيهًا للكيلو.
سعر التفاح أمريكي إيطالي من 17 : 23 جنيها للكيلو.
أسعار البلح
سعر البلح الرملي 9 جنيهات للكيلو.
سعر بلح سلمى من 15 : 25 جنيهًا.
سعر البلح البارحي من 20 : 30 جنيهًا.
سعر البلح السيوي 20 جنيها للكيلو.
أسعار المانجو
سعر مانجو عويس من 15 : 30 جنيها للكيلو.
سعر مانجو هندي من 15 : 20 جنيها للكيلو.
سعر مانجو تيمور من 15 : 25 جنيها للكيلو.
سعر مانجو زبدية من 14:10 جنيها للكيلو.
سعر مانجو بلدي من 8 : 12 جنيها للكيلو.
سعر مانجو فص من 20 : 40 جنيها للكيلو.
مانجو سكري من 10: 16 جنيها للكيلو
أسعار المشمش
المشمش الصحراوي 9 : 17 جنيهًا للكيلو.
أسعار البرقوق
سعر برقوق هوليو من 15 : 25 جنيهًا للكيلو.
سعر برقوق ياباني من 10 : 20 جنيهًا للكيلو.
سعر برقوق سكري من 10 :20 جنيهًا للكيلو.
سعر برقوق انجليزي من 15:10 جنيهًا للكيلو
أسعار الفاكهة
سعر الكنتالوب من 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو.
سعر الشمام من 4 : 6 جنيهات للكيلو.
سعر البطيخ من 32 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8 : 10 كجم).
سعر الخوخ البلدي عريشى من 7 : 11 جنيها للكيلو.
سعر الأناناس 35 جنيهًا للكيلو
سعر الكمثرى المستوردة 30 جنيها للكيلو.
سعر الكريز 40 جنيها للكيلو.
سعر الكيوي 26 جنيهًا للكيلو.
سعر الأفوكادو من 30 : 40 جنيهًا للكيلو.
سعر الموز المستورد من 20 إلى 30 جنيهًا.