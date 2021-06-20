الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة

الفاكهة
الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة تبايناً في سوق العبور للجملة، حيث استقرت أسعار العنب (الأصفر - الأحمر ) ليتراوح من 6 : 9 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار البطيخ لتتراوح من 32 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8 : 10 كجم)، بينما انخفض سعر برقوق هوليو نحو 5 جنيهات ليتراوح من 15 : 25 جنيهًا للكيلو .


سعر البرتقال صيفي من 2 : 4 جنيهات للكيلو.

سعر جريب فروت من 7 : 11 جنيهات للكيلو.

سعر الليمون بلدي 6 : 16 جنيها للكيلو.

 

أسعار العنب

 

سعر العنب البناتى الأصفر 6 : 9 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب البناتى الأحمر 6 : 9 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب الأسود 12 : 18 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار التفاح

 

سعر التفاح المصري من 5 : 10 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح أمريكي إيطالي من 17 : 23 جنيها للكيلو.

 

أسعار البلح

 

سعر البلح الرملي 9 جنيهات للكيلو.

سعر بلح سلمى من 15 : 25 جنيهًا.

سعر البلح البارحي من 20 : 30 جنيهًا.

سعر البلح السيوي 20 جنيها للكيلو.

 

أسعار المانجو

 

سعر مانجو عويس من 15 : 30 جنيها للكيلو.

سعر مانجو هندي من 15 : 20 جنيها للكيلو.

سعر مانجو تيمور من 15 : 25 جنيها للكيلو.

سعر مانجو زبدية من 14:10 جنيها للكيلو.

سعر مانجو بلدي من 8 : 12 جنيها للكيلو.

سعر مانجو فص من 20 : 40 جنيها للكيلو.

مانجو سكري من 10: 16 جنيها للكيلو

 

أسعار المشمش

 

المشمش الصحراوي 9 : 17 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار البرقوق

 

سعر برقوق هوليو من 15 : 25 جنيهًا للكيلو.

سعر برقوق ياباني من 10 : 20 جنيهًا للكيلو.

سعر برقوق سكري من 10 :20 جنيهًا للكيلو.

سعر برقوق انجليزي من 15:10 جنيهًا للكيلو

 

أسعار الفاكهة

 

سعر الكنتالوب من 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو.

سعر الشمام من 4 : 6 جنيهات للكيلو.

سعر البطيخ من 32 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8 : 10 كجم).

سعر الخوخ البلدي عريشى من 7 : 11 جنيها للكيلو.

سعر الأناناس 35 جنيهًا للكيلو

سعر الكمثرى المستوردة 30 جنيها للكيلو.

سعر الكريز 40 جنيها للكيلو.

سعر الكيوي 26 جنيهًا للكيلو.

سعر الأفوكادو من 30 : 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الموز المستورد من 20 إلى 30 جنيهًا.

سوق العبور اسعار الفاكهة أسعار البلح سعر البرتقال أسعار العنب الجملة اسعار المانجو المستورد الفاكهه

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

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