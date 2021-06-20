الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقيع بروتوكول تعاون لتوفير 34 أتوبيس ركاب من القليوبية للعاصمة الإدارية

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان،

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية ، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي مع  جهاز تنظيم النقل، البري الداخلي، والدولي بحضور الرئيس التنفيذي للجهاز ورئيس شركة "جولدن باص"، وذلك لتصميم وإنشاء محطات بيئية بصورة حضارية تليق بالمشروع.


وقام الجهاز بإسناد خطوط خدمة نقل عام للركاب لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى، ونظرا لأهمية المشروع السياسية والاقتصادية للدولة تبنى الجهاز تنفيذ محطات بيئية ترقى لتلك الخدمة بما يتناسب مع المشروع لتقديم خدمات مناسبة ومتطورة. 


ونسق محافظ القليوبية على مدار الشهور الماضية مع شركة جولدن باص للنقل البري، لإطلاق باصات إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، و تم توفير 24 أوتوبيسا بحمولة 33 راكبا موديل 2021، مجهزة سياحيا على أعلى مستوى (تكييف- شاشات عرض- wifi- أجهزة تتبع GPS- شاشة أمامية وجانبية بكل أتوبيس بالإضافة إلى توفر كاميرات مراقبة وماكينات الصراف الآلي). 

 - توفير 3 خطوط والتذكرة بـ 35 جنيه


و  سيتم توفير 3 خطوط  بسعر تذكرة 35 جنيه وهم كالآتي، الخط الأول بنها- العاصمة الإدارية (بنها- موقف بنها العمومي- طريق إسكندرية الزراعي- الطريق الدائري- طريق الإسماعيلية الصحراوي - الدائري الإقليمي العاصمة الإدارية الجديدة)

و الخط الثاني طوخ العاصمة الإدارية (طوخ- موقف هيئة النقل العام القديم - شارع مجلس المدينة - طريق إسكندرية الزراعي- الدائري- طريق اسماعيلية الصحراوي - الدائري الإقليمي - العاصمة الإدارية الجديدة)


 والخط الثالث القناطر الخيرية العاصمة الإدارية : (القناطر الخيرية- موقف القناطر- طريق القناطر- كوبري الحادثة- طريق أبو الغيط- طريق الاسماعيلية الصحراوي - الدائري الإقليمى - العاصمة الإدارية الجديدة) ، و (القناطر الخيرية- موقف القناطر-قليوب - طريق القناطر الدائري- طريق الاسماعيلية الصحراوي - الدائري الاقليمي-العاصمة الإدارية الجديدة 

- تخصيص خطوط لـ 8 جهات جديدة


وأكد "الهجان" على أنه قريبا سيتم عمل خطوط أخرى تكون البداية من بنها وطوخ والقناطر الخيرية، إلى كل من الإسكندرية، وبورسعيد، والساحل الشمالي، والعين السخنة، وبورسعيد، والغردقة، وشرم الشيخ، ومرسى مطروح.


وفي هذا الإطار تم أيضا توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين المحافظة وجهاز النقل البري الداخلي والخارجي، لتوفير عدد 34 أتوبيس (ميدي باص- ميني باص) مكيفة
لتكون خطوط سيرها( بنها الدائري العبور- بنها شبين القناطر- بنها الخانكة- شبين القناطر مسطرد- شبين القناطر الزراعة- الخانكة- جامعة الازهر- الخانكة العبور وكذلك المؤسسة الدائري العبور- المظلات القناطر الخيرية- قليوب البلد- المظلات- قها سندبيس).

العاصمة الإدارية القليوبية محطات محافظ القليوبية العاصمة الإدارية الجديدة توقيع بروتوكول جهاز تنظيم النقل البري لواء عبد الحميد الهجان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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