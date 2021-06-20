الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزير الشباب: برلمان الطلائع هو النواة الحقيقة لقادة المستقبل في مصر

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنصيب أعضاء برلمان طلائع مصر في مناصب مرموقة داخل اتحاد طلاب مدارس مصر، خلال حفل تنصيب المكتب التنفيذي لمجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية، والذي نظمته وزارة التربية والتعليم الفني تحت شعار "الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي".

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تقدم برامج متعددة تختص بالتثقيف وغرس مبادئ التطوع والتدريب والتوعية السياسية، مقدماً الشكر لمن وضع البذرة الأولى لبرلماني الشباب والطلائع، ونتائجه تظهر تباعاً بتولي خريجي برلمان الطلائع مناصب قيادية في اتحادات طلاب مصر وتولي خريجي برلمان الشباب مناصب تنفيذية وبرلمانية مرموقة، مؤكداً أن برلمان الطلائع هو النواة الحقيقة لقادة المستقبل في جمهورية مصر العربية.

وأضاف صبحي، أن برلمان الشباب الذي يُخرج نواب برلمان ونواب محافظين ومناصب تنفيذية هو امتداد لبرلمان الطلائع، مشيراً إلى أن طلائع مصر على قدر كبير من الوعي والتثقيف مما يدعم قيم الولاء والانتماء لديهم، والوزارة عازمة على تطوير البرلمان بصورة مستمرة، فالقيادة السياسية تركز علي أهمية اعادة الثقة المتبادلة بين نشئها وشبابها والدولة.

وتابع صبحي أن إجراء برلمان الطلائع إلكترونيا، تجربة جديدة لم نعهدها من قبل في تاريخ وزارة الشباب والرياضة وإنجاز غير مسبوق، معلنا عن دعم الوزارة الكامل لهذه التجربة الفريدة ولجميع أعضاء البرلمان.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أقامت انتخابات برلمان الطلائع وكذلك الشباب إلكترونيا هذا العام تماشياً مع التطور التكنولوجي الموجود لمواكبة أحدث التقنيات، بالإضافة إلى أن ذلك الإجراء يأتي في ظل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وقد تولى الطليع علي بركات، منصب آمين اتحاد طلاب مدارس مصر، والطليع أحمد رضا، منصب عضو المكتب التنفيذي عن محافظة الشرقية، والطليعة بسملة طهير عضو المكتب التنفيذى عن محافظة المنيا.

وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي برلمان الطلائع الاتحادات الطلابية برلمان الشباب

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