الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بقصد الانتقام منه.. تجديد حبس ربة منزل قتلت طفلتي زوجها في الإسكندرية

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس ربه منزل  لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بقتل ابنتي زوجها بقصد الانتقام منهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

و تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى العامرية العام، باستقبال جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، مقيمة دائرة القسم إثر ادعاء سقوطها من أعلي، وأكد والدها "عامل" وشقيقة والدها "ربة منزل" مقيمان بذات العنوان، أنه أثناء لهو المجني عليها أعلى سلم أمام المنزل سكنهما اختل توازنها وسقطت، ما أدي لوفاتها، ولم يتهما أو يشتبها في أحد في وفاتها.

- التحريات تكشف الجاني 

و كشفت تحريات ضباط مباحث القسم، إلي سابقة وفاة شقيقة المجني عليها طفلة 9 سنوات، في ظروف مماثلة لوفاة المجني عليها، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعتين زوجة والد المجني عليهما "ربة منزل" مقيمة بذات العنوان بقصد التخلص منهما.

و تم القاء القبض علي المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وعللت بسبب قيام الطفلة الأولي بإحداث الوقيعة بينها وبين وزوجها والدهما وذلك بعد تحريض من جدتهما.

وأضافت انها قامت بقتل الطفلة الثانية خشية قيامها مستقبلاً بإحداث الوقيعة بينها وزوجها كما فعلت شقيقتها الاولي، و تم نقل الطفلة الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 

ربة منزل الاول إمام سقوط مدير دعاء حبس الكشف الطبى مستشفى

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وائل لطفي

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