لماذا يحتاج المتعافين من كورونا إلى تأجيل التطعيم لمدة 3 أشهر؟

يتطلب تلقي الجرعة الخاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد، الانتظار لمدة 3 أشهر على الأقل قبل الحصول على اللقاح لمن أصيبوا بالفيروس، وتعافوا مؤخرًا منه، بحسب موقع “ timesofindia ” نرصد لماذا يحتاج مرضى فيروس كورونا المستجد المتعافين، إلى تأجيل التطعيم لمدة 3 أشهر.

- لماذا يُطلب من المتعافين من كورونا تأجيل التطعيم ؟

تنصح التوصيات الحالية المرضى المتعافين من مرض،"COVID-19" بالانتظار لمدة 3 أشهر على الأقل بعد الإصابة، حيث أن تشير الدراسة إلى أن مناعة "COVID" قد تستمر حتى 10 أشهر، فإن الشخص الذي عانى من العدوى يتمتع بمستوى معين من المناعة، بشكل طبيعي.

- ما هي قوة المناعة بعد الإصابة بكورونا؟

تشير معظم البيانات المتاحة إلى أن ذروة المناعة ضد فيروس كورونا المستجد، تستم تستمر لحوالي 90-120 يومًا بعد الإصابة، و بعد هذا المدة تبدأ المناعة في التضاؤل​​، وقد لا تكون قوية كما كانت من قبل، حيث أن الكثير من هذه العوامل المتعلقة بمدى قوة الأجسام المضادة تعتمد أيضًا على عوامل مثل شدة العدوى، والصحة المناعية، والعمر والجنس.

قد تكون ملاحظة مثل هذه، التي تسمح للأشخاص المتعافين بالحصول على جرعة واحدة فقط، مفيدة من الناحية الاستراتيجية لتغطية قطاعات كبيرة من المجتمع.

- ما مدى أمانها؟

من الممكن للفيروسات أن تقلل من فعالية اللقاحات، وما ال الأطباء لا يملكون دليلًا كافيًا على الحماية أو الوقاية الكاملة بنسبة 100٪.، و كانت هناك أيضًا تقارير ملحة عن الإصابة مرة أخرى.

و بالنسبة لمخاوف السلامة، تقلل اللقاحات من خطر الإصابة بالعدوى، و تتراكم المناعة القصوى بعد 2-3 أسابيع بعد التطعيم، ومع ذلك، فهي لا تخفف تمامًا من خطر الإصابة بالعدوى، لذلك، لا يزال اتباع السلوك المناسب والتدابير الوقائية المناسبة لـ فيروس كورونا أمرًا ضروريًا، سواء كنت قد أصبت بـ COVID-19 في الماضي أم لا.