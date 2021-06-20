تجديد حبس عاطل لحيازته 215 طربة حشيش بقصد الاتجار بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالاسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 215 طربه حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية للفحص.



تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بمحافظة جنوب سيناء، بمزاولة نشاط إجرامي في ترويج المخدرات على عملائه بدائرة قسم شرطة العامرية ثان.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي 215 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21.500 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتفي محمول، وذلك حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.



بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطه بحوزته بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل عملية الترويج، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كما قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 165 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.



وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 165 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23.250 كيلو جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمول، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1.560.000 مليون وخمسمائة وستون ألف جنيه تقريباً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.