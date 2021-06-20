«تبنى الرئيس مشروعها».. 14 معلومة عن غادة والي زوجة الفنان حسن أبو الروس

تصدرت مصممة الجرافيك غادة والي تريند جوجل، وذلك بعد زفافها على الفنان الشاب حسن أبو الروس، بطل مسلسل «بـ100 وش»، حيث احتفل الثنائي بزفافهما بشكل مختلف في أحد الملاهي.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن غادة والي.



-ولدت في عام 1990



- تخرّجت من قسم تصميم الجرافيك في الجامعة الألمانية بالقاهرة 2011.



-صممت العديد من الخطوط والعلامات التجارية والمشروعات الفنية القائمة على التصميم، حيث قامت بتطوير خطا عربيا، تم اختياره كواحد من أفضل 100 قطعة تصميم جرافيكي في العالم من قبل جمعية فنون الطباعة في شيكاغو.



-أعدت ماجستير في التصميم من فلورنسا، إيطاليا، وفازت به كمنحة دراسية.



-أول امرأة مصرية تظهر في هذه الفئة لفنون والمهاجرين على الإطلاق عام 2017.



- تم اختيارها أيضًا في قائمة OKAYAFRICA-100WOMEN لعام 2018.



-سافرت إلى إيطاليا عام 2015 لتقضي للدراسة في جامعة "فلورنسا" التي رشّحتها لمسابقة مجلة "فوربس" العالمية.



-اختارتها "فوربس" كواحدة من أفضل 30 مصمم في أوروبا تحت سن الثلاثين في عام 2017، وكان عمرها حينها 27 عاما.



- أول سيدة مصرية تدخل القائمة.



-لمع اسمها على الساحة المصرية بعد تمثيلها المرأة المصرية في منتدى شباب العالم الذي عقد في نوفمبر 2017 في مدينة شرم الشيخ، وألقت كلمة عن “التواصل” أمام الحضور بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



-شاركت مع شقيقتها ياسمين والي استشاري إدارة الأعمال، في المؤتمر الوطني السادس للشباب، والذي عقد في جامعة القاهرة بمشاركة الرئيس السيسي، وعرضا مشروع “هوية مصر البصرية”.



-وأكد الثنائي حينها على إطلاق مشروعهما في مدينة الأقصر تحت إشرافهما، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتبني مشروعهما.



-فاز عملها مؤخرًا في مسابقة Granshan في ميونيخ، بالإضافة إلى جائزتي Adobe Design Achievement في سان دييغو.



-قامت بتدريس التصميم الجرافيكي في كل من الجامعات الألمانية والأمريكية في القاهرة.