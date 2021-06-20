طلب التحريات في ضبط 3 عاطلين بـ 60 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 60 طربة حشيش وكمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار وترويجها علي عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيميائي والأدلة الجنائية للفحص.



و تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاطهما الاجرامي في ترويج المواد المخدرات علي عملائهما بدائرة قسم شرطة العامرية أول.



و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين والقي القبض عليهم اثناء استقلالهم سيارة وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على (60 طربة لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، و6 هواتف محمول)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدا ما جاء والتحريات بقصد الاتجار بالمخدرات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 500 ألف جنيه تقريبا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

تنص المادة (33) من قانون العقوبات على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.

و تنص المادة (34) من قانون العقوبات، على السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.

فيما تنص المادة (39) من قانون العقوبات، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

ولا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.

وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.