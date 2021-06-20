الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الهيروين» يقود نجار مسلح للسجن المشدد 10 سنوات

حبس متهم
حبس متهم

قضت الدائرة الـ18 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، بمعاقبة نجار مسلح، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بحيازة سلاح نارى فرد خرطوش دون ترخيص، والاتجار في المواد المخدرة "هيروين"، والتعدي على نقيب شرطة أثناء ضبطه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو الوفا أبو سحلي، وعضوية المستشارين وليد أبو المعاطي عبد الخالق، وبسام فاروق عنتر، وأمانة سر محمد عوض محمد، وأيمن محمد عثمان.

كان قد أحال المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية القضية رقم ٢٠٢٣٢ لسنة ٢٠١٢ جنايات قسم بولاق الدكرور، والمقيدة برقم ٥٢٣٥ لسنة ٢٠١٢ كلي جنوب الجيزة، إلى المحاكمة الجنائية والمهتم فيها سالمان "م.م.م"، "محبوس "، ٢٦ سنة، نجار مسلح.

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات بإحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري انف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه، وأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وتعدي على النقيب حسام أحمد فؤاد العباسي والقوة المرافقة له حال كونهم من الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات حال قيامهم بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بتفتيش شخصه ومسكنه بأن قام بإطلاق عيارين ناريين من السلاح الناري موضوع التهمة الأول صوبهم قاصدًا من ذلك مقاومتهم والتمكن من الهرب.

محكمة جنايات الجيزة جنوب الجيزة مكافحة المخدرات مقاومة السلطات الاتجار في المواد المخدرة فرد خرطوش نيابة جنوب الجيزة

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