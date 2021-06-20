17 يوليو.. محاكمة مجدي راسخ وآخرين بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه من البترول

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، جلسة 17 يوليو لنظرمحاكمة محمد مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة “ناشيونال جاس” الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة “ناشيونال جاس” الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينه، رئيس مجلس إدارة شركة “ناشيونال جاس” الأسبق، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.

وقررت جهات التحقيق إحالة كلا من: محمد مجدي حسين راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق “هارب”، ومحمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي “هارب”، وحسام رضا جنينه، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق “هارب”، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.

وحمل قرارالإحالة أن المتهم مجدي راسخ وآخرين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس والممثلين القانونين، لها أخلوا عمدًا، وآخر متوفي بتنفيذ بعض الالتزامات، التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم، بين الشركة رئاسته والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد.

وامتنعوا عمدًا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتى 2019 بإجمالي مبلغ مقداره 969.669.636 مليون جنيه، ومبلغ مقداره 1.725.986.64 مليون دولار، خلال فترة رئاسته للشركة بأن امتنع الأول عن توريد 73.829.082 مليون جنيه ومبلغ 633.826 ألف دولار، وامتنع المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180.173.293 مليون جنيه ومبلغ 944.856 ألف دولار، وامتنع الثاني خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 74.306.843 مليون جنيه ومبلغ 21.518 ألف دولار، وامتنع الثالث خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 641.360.418 مليون جنيه ومبلغ 125.785 ألف دولار، مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.

وتبين لجهات التحقيق من خلال تقرير خبراء الكسب غير المشروع المودع لكسب غير المشروع أن المتهمين وآخر متوفي أخلوا بالتزاماتهم الواردة بالعقد المنوه عنه بالبند، أولا بأن امتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ وقدره 969.669.636 مليون جنيه ومبلغ مقداره 1.725.986.64 مليون دولار خلال الفترة من 2010/7/1 وحتى 29 يناير 2019.

كما أنه في تاريخ 1/7/2010 امتنعت شركة ناشيونال جاس عن توريد مستحقات الهيئة العامة للبترول عن قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين كانت الشركة مدينة للهيئة بمبلغ ثمانية عشر مليون جنيه مما يدحض دفاع الشركة بأن سبب توقفها عن توريد المبالغ المستحقة للهيئة وجود مبالغ مستحقة لها كعمولة عن التحصيل.