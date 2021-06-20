الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل تصادم سيارة نقل أموال وملاكي أعلى الطريق الدائري

تصادم سيارة
تصادم سيارة

شهد الطريق الدائري المؤدي من 6 أكتوبر إلى جامعة القاهرة، صباح اليوم الأحد، حادث تصادم بين سيارتي نقل أموال وأخرى ملاكي، ما أدى إلى حدوث تكدس مروري، وبحسب التحريات المبدئية لم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح.

و قال شهود عيان للحادث أعلى الطريق الدائري، إن سيارة نقل الأموال انقلبت على الطريق الدائري، فيما تخطت السيارة الأخرى الطريق، وتسبب ذلك في تكدس مروري وانتقلت  خدمات الإدارة العامة للمرور لمكان الواقعة لاتخاذ الإجراءات وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى، وفحص قائدي السيارات والتدخل السريع في حالة وجود إصابات ورفع آثار الحادث.

وتحررعن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشرالتحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحديد المتسبب في الحادث ومقدار الخسائر.

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