الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وصول 1.5 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا إلى باكستان اليوم

لقاح كورونا
لقاح كورونا

ذكر وزير التخطيط والتنمية والإصلاحات والمبادرات الخاصة في باكستان، أسد عمر اليوم الأحد، أن أكثر من 1.5 مليون من لقاحات مضادة لفيروس كورونا، ستصل اليوم إلى البلاد، طبقًا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن الباكستانية" اليوم.

وكتب أسد عمر، في واحدة من تغريداته "الأسبوع الماضي من 12 حتى 18 يونيو، بلغ معدل التطعيم 877. 332، في اليوم وهو الأعلى حتى الآن، في أي أسبوع".

وأضاف "سيصل 1.5 مليون لقاح اليوم وحوالي خمسة ملايين في الأيام العشرة المقبلة، سيشهد الأسبوع المقبل رقمًا قياسيًا جديدًا. أحسنت صنعًا باكستان".
 

إصابات كورونا في باكستان


سجلت باكستان 1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 948 ألفا و268 شخصًا.


وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما نشرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، اليوم الأحد - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 37 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21 ألفًا و977 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 892 ألفًا و319 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا في باكستان 33 ألفًا و972 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

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