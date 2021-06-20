الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية العرب» تدين اعتداءات ميلشيا الحوثي على السعودية: جرائم حرب

محمد بن علي كومان
محمد بن علي كومان

أكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام، استنكارها البالغ وإدانتها المطلقة، لتكرار الاعتداءات الإرهابية التي تحاول من خلالها المليشيات الحوثية، استهداف مدينتي «خميس مشيط، ونجران» بعمليات إرهابية تهدف لإراقة دماء الأبرياء وذلك بتوجيه  عدد من الطائرات المفخخة  بدون طيار لتدمير بعض الأهداف المدنية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من اعتراضها وتدميرها دون وقوع إصابات في الأرواح. 

وأدانت الأمانة العامة للمجلس، هذه الأعمال الإرهابية، التي تحاول من خلالها هذه المليشيا استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، بصورة مستمرة وممنهجة، وما يمثله ذلك من انتهاك للقانون الدولي ما يعتبر جرائم حرب، تستوجب المسائلة عنها، ومحاسبة مرتكبيها، ودليلا بارزا على إمعان هذه المليشيا في تجاوزاتها السافرة، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة، لمحاولة التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. 

وأكدت الأمانة العامة، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ومساندتها المطلقة في كافة الإجراءات التي تتخذها لصد الاعتداءات الإرهابية الخسيسة، والدفاع عن أمنها وحماية أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وأشادت بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة، وقوات تحالف دعم الشرعية، في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات الإرهابية  التي تستهدف أراضي المملكة وشعبها، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

الداخلية المليشيات الحوثية نجران الطائرات اليمن السفارة المملكة العربية السعودية

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