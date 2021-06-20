بينهم 11 من ذوي الهمم.. تعيين 544 شابا بأسيوط

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، بتعيين 544 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 11 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 1808 شاباً، فضلا عن إصدار 219 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

وأضاف الوزير، أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، بواقع مبلغ 43 ألفاً و528 جنيهاً، لـ20 عاملا من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 159 عامل جديد إصدار كارنيهات لهم.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، قامت بتعيين 721 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 6 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 1903 شباب، فضلا عن إصدار 392 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

كما قامت المديرية خلال شهر أبريل، بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، بواقع مبلغ 18 ألف جنيهاً، لـ7 عمال من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 119 عامل جديد و إصدار كارنيهات لهم.

في حين قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط خلال شهر مارس الماضي، بتعيين 737 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 14 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل ، الذين بلغوا 2674 شاباً، فضلا عن إصدار 569 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وقامت المديرية خلال شهر مارس الماضي، بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، بواقع مبلغ 46 ألف جنيه، لـ19 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 61 عاملا جديدا وإصدار كارنيهات لهم.