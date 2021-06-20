«الصحة العراقية»: لن نوقف التطعيم بـ«أسترازينيكا»

نفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، وجود نية لإيقاف التطعيم بلقاح أسترازينيكا في المراكز الصحية، مؤكدة استعدادها لتسلم دفعات جديدة منه خلال الفترة المقبلة.

ونقلت قناة "السومرية" نيوز العراقية، اليوم الأحد، عن مدير الصحة العامة الدكتور رياض الحلفي قوله، إن الوزارة لن توقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا على غرار بقية دول العالم، لافتا إلى أن إيقاف أي لقاح أمر تقرره منظمة الصحة العالمية وهي صاحبة الشأن في ذلك.

وأوضح "الحلفي"، أن اللقاحات تخضع لمراقبة منظمة الصحة العالمية، والوزارة لها حق اختيار أي لقاح تحدده وبصفات خاصة وبحسب المتوفر في مرفق كوفاكس الذي سيطرح خلال سبتمبر المقبل كميات كبيرة من اللقاحات.

يذكر أن لقاح أسترازينيكا يعد الأقل تكلفة بين اللقاحات الأخرى، وتم إنتاج كميات كبيرة منه، وكان من المقرر أن يصبح لقاحا أساسيا في برامج التطعيم في الكثير من الدول النامية.

وبعد تعليق دول عدة استخدام أسترازينيكا بسبب مخاوف من تسببه بجلطات دموية، أكدت الشركة السويدية المصنعة للقاح أن "مراجعة دقيقة" أجرتها لم تظهر دلائل على زيادة خطر تجلط الدم، بينما أكدت منظمة الصحة العالمية عدم وجود سبب لوقف استخدام اللقاح.

وأودت جائحة كورونا في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

